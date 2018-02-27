At keserken yakalandılar: İki atı polis kurtardı, ikisi kesilmişti

Adana'da bir ihbarı değerlendiren polis, tarla ortasında kesilmiş iki at ele geçirdi. Kesilmeyi bekleyen diğer iki at ise, polislerin sayesinde kurtuldu

27 Şubat 2018, Salı 09:58
At keserken yakalandılar: İki atı polis kurtardı, ikisi kesilmişti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gece yarısı tarla ortasında at kesildiğine ilişkin gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yağmurdan dolayı balçık haline gelen boş tarlada arama yapan polis ekipleri, kesilmiş iki at ve poşetler içinde paketlenmiş etler ele geçirdi.


2 AT 50 METRE ÖTEDE KESİLMEYİ BEKLİYORDU
 

At kesimini gerçekleştiren şüphelilerin izini bulmak için bölgede inceleme yapan polisler, kesilmiş hayvanların yaklaşık 50 metre uzağında da kesilmeyi bekleyen iki at buldu.


1 TON KESİLMİŞ ET BULUNDU


Canlı iki at ile kesilmiş yaklaşık bir tona yakın at eti, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kesim sırasında polisi fark edip kaçtıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)


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