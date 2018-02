At ve eşeklere kimlik geliyor

Satış yerlerine kimliksiz giremeyecekler



, at ve eşeklerin de aralarında olduğu tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi zorunlu hale getirildi.Bakanlığın, Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmeliği, 31 Aralık 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmelik, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesini ve bu işletmelerde bulunan hayvanların tanımlanmasını düzenliyor.Söz konusu yönetmelik, her yaş grubunda bulunan tek tırnaklıların bireysel olarak tanımlanmasını, tanımlamada kullanılacak yöntemi, malzeme tipi ve özelliklerini, numaralama sistemine dair teknik özellikleri, tanımlanan hayvanlarla bulundukları işletmelerin ve hayvan sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, tanımlanan hayvanlar ve bulundukları işletmelerle ilgili bilgi ve verilerin değişimini, sistemdeki tek tırnaklıların hareketlerinin takip ve kontrollerinin sağlanmasını, tek tırnaklıların sağlıklarına ilişkin bilgilerin kaydedilmesini, tanımlanan hayvanlar ve işletmelerin kontrol ve denetimlerini kapsıyor.Yönetmelikte, at, eşek ve benzerleri ile bunların melezlerinden oluşan tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi zorunlu olacak.Bakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il-ilçe müdürlükleri veya Yüksek Komiserler Kurulu gibi düzenleme kuruluşları, hayvan sahibi tarafından bir kimlik belgesi edinme veya mevcut kimlik belgesindeki kimliklendirme detaylarının değiştirilmesi için düzenleme kuruluşuna başvuru yapılmasını talep edecek.Yönetmelikte, kimliklerin şekli ve içeriği de yer aldı.Buna göre, yaşam boyu geçerli olacak tek tırnaklı kimlik belgesinde, hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri kaydedilecek. Belgede, nişane ve işaretlerin çizildiği bir taslak şema ve kimliklendirme detaylarına ilişkin onaylı değişiklikleri açıklayan boş alan da bulunacak.Yönetmeliğe göre kimliklendirilmeyen ve beraberinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan, belgelerinde yanlış bilgi olan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek.Yarış veya yarışma atlarını kimliklendiren düzenleme kuruluşu, ilgili maddeye uygun bir kimlik belgesi düzenleyecek veya kimlik belgesini tanıyıp doğrulayacak. Bir atın kayıtlı yarış veya yarışma atına dönüştürüldüğü ya da kaydedildiği durumda, kimlik belgesi mevcut duruma uyarlanamıyorsa yeni belge düzenlenecek.Hayvansal yan ürün olarak işlenecek tek tırnaklıların karkaslarının işletmelere nakillerinin yanı sıra, damızlık ve üretim amaçlı kullanılacak bu nitelikteki hayvanların kimlik belgeleri nakil esnasında yanlarında bulundurulacak. Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklıların nakli esnasında kullanılmak üzere akıllı kartlar da hazırlanacak. Veri depolayabilen ve bunları bilgisayar sistemlerine iletebilen bilgisayar çipi iliştirilmiş bu plastik kartlarda özel yaşam numarası, isim, cinsiyet ve tek tırnaklının fotoğrafını da içeren bilgiler bulunacak. Bu hayvanlar, kimlik kartları yanlarında olmasa da akıllı kartlarla nakledilebilecek.Düzenleme kuruluşları, kimlik belgesini düzenlerken veya daha önce düzenlenen belgeleri kayıt ederken, tek tırnaklıya ilişkin bilgileri kendi veri tabanına kaydedecek.Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklı hayvanlar için Bakanlık tarafından kimliklendirme şartı aranmayacak. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yararlandığı süvari atları, topçu beygirleri, mekkare katırları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Atlı Polis Birliğinde bulunan tek tırnaklı hayvanlar da yer alıyor. Bu kurumlar ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmak maksadıyla talep etmeleri durumunda, bulundukları yere en yakın kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşa başvurarak tek tırnaklı hayvanlara kimlik belgesi temin edebilecek.