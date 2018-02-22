Ata Demirer 20 yıl önceki halini paylaştı

'HEPİNİZE TEŞEKKÜRLER'



EVLENİYORLAR

Ata Demirer ve Alara Bozbey evleniyor!

Alara Bozbey kimdir? (Ata Demirer aşkını ilan etti)

Haber Merkezi

Hem gösterileriyle hem de filmleriyle bizleri kahkahaya boğan komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından 20 yıl önceki halinin fotoğrafını paylaştı. Demirer'in bu paylaşımı büyük beğeni topladı. Ayrıca hayranları tarafından sevgi mesajları yağdı.Ata Demirer sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 'Bugün mesleğe başlayalı tam 20 yıl oldu. Önce Rabbime sonra hepinize teşekkürler' notunu bıraktı., aşk hayatında aradığı mutluluğu buldu. Komedyen, iki aydır birlikte olduğu oyuncu'le evlenme kararı aldı.Alara Bozbey ile yaşadığı ilişkiyi köşe bucak saklayan Ata Demirer, yeni yılın ilk dakikalarında sürpriz bir adımla ilişkisini cümle aleme ilan etmişti.Artık tüm gözler Ata Demirer ve Alara Bozbey ilişkisinin üzerinde. Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında? Alara Bozbey'in boyun kaç? Bu sorular genç oyuncu hakkında merak edilen soruların bazıları... Detaylar ise Alara Bozbey'le ilgili haberimizde...