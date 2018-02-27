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Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı

Komedyen Ata Demirer ile oyuncu sevgilisi Alara Bozbey’in ayrıldığı ortaya çıktı. Çiftin daha önce nikah masasına oturacağı ile ilgili iddialar vardı. Birliktelikleriyle magazin gündeminde şok etkisi yaratan Ata Demirer ile Alara Bozbey neden ayrıldı? sorusu merak konusu oldu. Alara Bozbey ayrılma haberi ile ilgili ne dedi? Detaylar haberimizde yer alıyor

27 Şubat 2018, Salı 13:50
Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı
Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; haklarında ayrılık dedikodusu çıkan Ata Demirel ve Alara Bozbey’in, birbirilerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkardığı ve ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi.

Ayrılık açıklaması yapan Alara Bozbey, "Saygı çercevesinde ayrıldık. Geri dönüşümüz yok" dedi.

ÇİFTİN HAKLARINDA DAHA ÖNCE EVLENECEKLERİ İLE İLGİLİ İDDİALAR VARDI


 

ALARA BOZBEY ATA DEMİRER'DEN 14 YAŞ KÜÇÜK


45 yaşındaki Ata Demirer 2014 yılında Özge Borak'tan boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı. Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, ekranlarda uzun zamandır boy gösteren bir isim.


ALARA BOZBEY'İN OYNADIĞI  DİZİLER


Yabancı Damat dizisiyle Türkiye'de ekranlarda boy göstermeye başlayan Alara Bozbey pekçok önemli projede kendisine yer buldu. Alara Bozbey'in oynadığı diziler arasında, Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme ve Dolunay gibi ekranın dikkat çeken projeleri sayılabilir.


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