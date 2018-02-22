Ata Demirer ve Alara Bozbey evleniyor!

Ata Demirer ile Alara Bozbey,
üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı. Birbirlerine ikinci şansı veren ikili, iki ay önce yeniden ilişkiye başlamıştı. Komedyen, sevgilisini annesi Ayten Kaçar'la
tanıştırıp çektirdiği fotoğrafı kalp emojisiyle sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti.
İKİNCİ KEZ NİKÂH MASASINA OTURMAYA HAZIRLANIYOR
Önceki gün 31 yaşına basan sevgilisiyle çektirdikleri fotoğrafı, "İyi ki doğdun Aloşum" notuyla paylaşan Ata Demirer
, ikinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.
DÜĞÜN BOZCAADA'DA
Evlilik karan alan çift, mutlu haberi aileleriyle paylaştı. Önümüzdeki yaz evlenecek olan ikili, düğünü Bozcaada'da yapacak. (Mehmet Çalışkan-Habertürk)
ALARA BOZBEY ATA DEMİRER'DEN 14 YAŞ KÜÇÜK
45 yaşındaki Ata Demirer 2014 yılında Özge Borak'tan
boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le
yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı. Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, ekranlarda uzun zamandır boy gösteren bir isim.
ALARA BOZBEY DİZİLERİ
Yabancı Damat
dizisiyle Türkiye'de ekranlarda boy göstermeye başlayan Alara Bozbey pekçok önemli projede kendisine yer buldu. Alara Bozbey'in oynadığı diziler
arasında, Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme ve Dolunay gibi ekranın dikkat çeken projeleri sayılabilir.
EN SON DOLUNAY'DA EKRANDAYDI
Alara Bozbey son olarak 2017 yaz dizilerinden biri olan Dolunay dizisi oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimlerden biri. Alara Bozbey, Dolunay
adlı dizide Demet rolü ile ekrana gelmiş ve Can Yaman, Özge Gürel, Necip Memili, Öznur Serçeler gibi oyuncularla birlikte çalıştı.
Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey ortaya çıktı
Ata Demirer: Yılmaz Erdoğan ne isterse yaparım
Elif Bayram