Ata Demirer ve Alara Bozbey evleniyor!



İKİNCİ KEZ NİKÂH MASASINA OTURMAYA HAZIRLANIYOR



DÜĞÜN BOZCAADA'DA



ALARA BOZBEY ATA DEMİRER'DEN 14 YAŞ KÜÇÜK

ALARA BOZBEY DİZİLERİ

EN SON DOLUNAY'DA EKRANDAYDI

Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey ortaya çıktı

Ata Demirer: Yılmaz Erdoğan ne isterse yaparım

Elif Bayram

üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı. Birbirlerine ikinci şansı veren ikili, iki ay önce yeniden ilişkiye başlamıştı. Komedyen, sevgilisini annesitanıştırıp çektirdiği fotoğrafı kalp emojisiyle sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti.Önceki gün 31 yaşına basan sevgilisiyle çektirdikleri fotoğrafı, "İyi ki doğdun Aloşum" notuyla paylaşan, ikinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.Evlilik karan alan çift, mutlu haberi aileleriyle paylaştı. Önümüzdeki yaz evlenecek olan ikili, düğünü Bozcaada'da yapacak. (Mehmet Çalışkan-Habertürk)45 yaşındaki Ata Demirer 2014 yılındaboşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış,yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı. Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, ekranlarda uzun zamandır boy gösteren bir isim.dizisiyle Türkiye'de ekranlarda boy göstermeye başlayan Alara Bozbey pekçok önemli projede kendisine yer buldu.arasında, Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme ve Dolunay gibi ekranın dikkat çeken projeleri sayılabilir.Alara Bozbey son olarak 2017 yaz dizilerinden biri olan Dolunay dizisi oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimlerden biri.adlı dizide Demet rolü ile ekrana gelmiş ve Can Yaman, Özge Gürel, Necip Memili, Öznur Serçeler gibi oyuncularla birlikte çalıştı.