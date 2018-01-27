Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey ortaya çıktı

Ata Demirer
yeni yılın ilk gününde oyuncu Alara Bozbey’le
ilişkisini ilan etmiş, annesi Ayten Kaçar
ve erkek kardeşi Cenk’in de
yer aldığı fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşmıştı.
Bu fotoğraf Alara Bozbey aileye girdi diye yorumlanmıştı.
MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU
Ata Demirer,
önceki akşam tek kişilik müzikli gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile BKM sahnesindeydi. Komedyeni izleyenler arasında sevgilisi Alara Bozbey
de vardı. Çift, mekan çıkışı ilk kez birlikte görüntülendi.
Çiçeği burnunda çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.
ALARA BOZBEY ATA DEMİRER'DEN 14 YAŞ KÜÇÜK
45 yaşındaki Ata Demirer 2014 yılında Özge Borak'tan boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı. Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, ekranlarda uzun zamandır boy gösteren bir isim.
ALARA BOZBEY DİZİLERİ
Yabancı Damat
dizisiyle Türkiye'de ekranlarda boy göstermeye başlayan Alara Bozbey pekçok önemli projede kendisine yer buldu. Alara Bozbey'in oynadığı diziler
arasında, Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme ve Dolunay gibi ekranın dikkat çeken projeleri sayılabilir.
EN SON DOLUNAY'DA EKRANDAYDI
Alara Bozbey son olarak 2017 yaz dizilerinden biri olan Dolunay dizisi oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimlerden biri. Alara Bozbey, Dolunay
adlı dizide Demet rolü ile ekrana gelmiş ve Can Yaman, Özge Gürel, Necip Memili, Öznur Serçeler gibi oyuncularla birlikte çalıştı.
(Alara Bozbey'in Dolunay dizisinde Necip Memili ile oynadığı bir sahne)
Elif Bayram