Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey ortaya çıktı

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU



ALARA BOZBEY ATA DEMİRER'DEN 14 YAŞ KÜÇÜK

ALARA BOZBEY DİZİLERİ

EN SON DOLUNAY'DA EKRANDAYDI

Elif Bayram

yeni yılın ilk gününde oyuncuilişkisini ilan etmiş, annesive erkek kardeşiyer aldığı fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşmıştı.önceki akşam tek kişilik müzikli gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile BKM sahnesindeydi. Komedyeni izleyenler arasında sevgiliside vardı. Çift, mekan çıkışı ilk kez birlikte görüntülendi.Çiçeği burnunda çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.45 yaşındaki Ata Demirer 2014 yılında Özge Borak'tan boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı. Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, ekranlarda uzun zamandır boy gösteren bir isim.dizisiyle Türkiye'de ekranlarda boy göstermeye başlayan Alara Bozbey pekçok önemli projede kendisine yer buldu.arasında, Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme ve Dolunay gibi ekranın dikkat çeken projeleri sayılabilir.Alara Bozbey son olarak 2017 yaz dizilerinden biri olan Dolunay dizisi oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimlerden biri.adlı dizide Demet rolü ile ekrana gelmiş ve Can Yaman, Özge Gürel, Necip Memili, Öznur Serçeler gibi oyuncularla birlikte çalıştı.