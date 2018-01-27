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Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey ortaya çıktı

Komedyen Ata Demirer, 3 yıl önce aşk yaşadığı Alara Bozbey'le yeniden bir araya geldiğini yeni yılın ilk günü açıklamıştı. İkili geçen akşam ilk kez görüntülendi

27 Ocak 2018, Cumartesi 10:24
Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey ortaya çıktı
Ata Demirer yeni yılın ilk gününde oyuncu Alara Bozbey’le ilişkisini ilan etmiş, annesi Ayten Kaçar ve erkek kardeşi Cenk’in de yer aldığı fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşmıştı.


Bu fotoğraf Alara Bozbey aileye girdi diye yorumlanmıştı.
 

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU


Ata Demirer, önceki akşam tek kişilik müzikli gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile BKM sahnesindeydi. Komedyeni izleyenler arasında sevgilisi Alara Bozbey de vardı. Çift, mekan çıkışı ilk kez birlikte görüntülendi.

Çiçeği burnunda çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.


ALARA BOZBEY ATA DEMİRER'DEN 14 YAŞ KÜÇÜK


45 yaşındaki Ata Demirer 2014 yılında Özge Borak'tan boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı. Ata Demirer'den 14 yaş küçük olan Alara Bozbey, ekranlarda uzun zamandır boy gösteren bir isim.


 

ALARA BOZBEY DİZİLERİ


Yabancı Damat dizisiyle Türkiye'de ekranlarda boy göstermeye başlayan Alara Bozbey pekçok önemli projede kendisine yer buldu. Alara Bozbey'in oynadığı diziler arasında, Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme ve Dolunay gibi ekranın dikkat çeken projeleri sayılabilir.
 

EN SON DOLUNAY'DA EKRANDAYDI


Alara Bozbey son olarak 2017 yaz dizilerinden biri olan Dolunay dizisi oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimlerden biri. Alara Bozbey, Dolunay adlı dizide Demet rolü ile ekrana gelmiş ve Can Yaman, Özge Gürel, Necip Memili, Öznur Serçeler gibi oyuncularla birlikte çalıştı.

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(Alara Bozbey'in Dolunay dizisinde Necip Memili ile oynadığı bir sahne)


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