Atacan'da burslu okuma imkanı

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BÜYÜK FIRSAT

Senim Tanay

"Çağdaş Eğitim, Doğru Bilgilendirme" ilkelerini izleyen Atacan Eğitim Kurumları, öğrencilerini "Bilimsel Tavır ve Davranış" anlayışıyla yetiştirme süreci içerisinde eğitim-öğretim hizmetine devam ediyor.Anaokulundan liseye kadar her kademede bilimsel ve akademik eğitim veren Atacan Eğitim Kurumları’nda bursluluk sınavı kayıtları başladı.Atacan Eğitim Kurumları’nda bursluluk sınavı 11 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu saat 10.00’da ikinci oturumu ise,14.00’te başlayacak. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için 1, 2, 3, 4’üncü sınıflara ön görüşme ile 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’nci sınıflara sınavla sınırlı sayıda öğrenci alınacak.Okulun bursluluk avantajlarından faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihi 10 Mart.