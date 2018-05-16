Atama bekleyen öğretmenler için flaş açıklama
2018 öğretmen ataması haberlerine ilişkin son haber Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretiminizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" dedi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz atama bekleyen öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.
5 BİN ADAYIN MÜLAKATI HAZİRANDA
Bakan Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan açıklamalarda 25 bin öğretmenin Eylül itibarı ile atanacağı duyurulmuştu.