Atama bekleyen öğretmenler için flaş açıklama

2018 öğretmen ataması haberlerine ilişkin son haber Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretiminizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" dedi

16 Mayıs 2018, Çarşamba 14:19 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, Çarşamba 14:46
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz atama bekleyen öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

5 BİN ADAYIN MÜLAKATI HAZİRANDA

Bakan Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan açıklamalarda 25 bin öğretmenin Eylül itibarı ile atanacağı duyurulmuştu.

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