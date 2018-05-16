Atama bekleyen öğretmenler için flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz atama bekleyen öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

5 BİN ADAYIN MÜLAKATI HAZİRANDA

Bakan Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan açıklamalarda 25 bin öğretmenin Eylül itibarı ile atanacağı duyurulmuştu.