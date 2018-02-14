Ataman'a küfür sonrası anons!

Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçının 3. çeyreğinde bitime 3.23 kala, hakemlerin Fenerbahçe aleyhine verdiği hücum faul kararı, daha sonra topun sarı lacivertlilerde kalması yönünde değiştirildi.
Bunun üzerine Obradovic ile Ataman hakemlere itirazda bulundular.Bu olaylar sonrası sarı lacivertli tribünlerden toplu halde Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman aleyhine sin-kaflı tezahüratlar yapıldı. Maçın hakemleri anında talepte bulunarak, kötü tezahüratların sona erdirilmesi adına anons yaptırdılar.
ELİNİ SIKMADI
PTT Erkekler Türkiye Kupası'ndaki çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe Koçu Obradovic, Ergin Ataman'ın yardımcı antenörlerinin elini sıktı.
Daha sonra, kadroların açıklanmasının ardından Efes Koçu Ergin Ataman saha kenarında elinde kulübünün flamasıyla orta noktaya doğru ilerleyip, Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic'i bekledi.
Ancak Obradovic, rakip koça başarı dilemek için gelmeyince Ataman, uzunca süre bekledikten sonra bench'teki yerine geri döndü.
Haber Merkezi