Atanması yapılmayan genç öğretmen fabrikada hayatını kaybetti

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Sarp Plastik ve Kalıp Sanayıi'de çalışan ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Songur adlı işçi yaşamını yitirdi.

Atanması yapılmayan genç öğretmen fabrikada hayatını kaybetti
Sarp Plastik Sanayiinde 20 gündür çalışan Songur, enjeksiyon makinesine düşen parçayı almaya çalıştığı sırada pistonların kapanmasıyla yaşamını yitirdiği öğrenildi.

25 yaşındaki Hasan Songur, sosyal bilgiler öğretmeniydi, ataması yapılmadığı için ücretli öğretmenlik yapıyordu. Ücretli öğretmenlikten önce çalıştığı fabrikanın FETÖ bağlantılı çıkması nedeniyle ücretli öğretmenlikten de atılan Songur Sarp Plastik'te çalışmaya başlamıştı.

Songur, Sarp Plastik ve Kalıp Sanayi'nde ise 20 gündür çalışıyordu.


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