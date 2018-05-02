Atari yıllar sonra geri dönüyor



SİPARİŞLER 2019 YILINDA ÇIKACAK

Can Hakman

vearasında yaşanan rekabeti kızıştırmak isteyen, 20 yıl sonraismi ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.30 Mayıs tarihinde iki farklı model ile Indiegogo sitesinde ön sipariş ile satışa çıkacak olan Atari VCS, 199 Dolar başlangıç fiyatına sahip olacak ve 100’den fazla eski oyun yüklü olarak gelecektarihinde ön sipariş ile satışa sunulacak. Fakat 2019 yılının ilkbahar aylarında yeni dağıtımı gerçekleştirilecek.Ayrıca Indiegogo sitesi dışında önümüzdeki yıl farklı teknoloji marketlerinden de temin edebilmek mümkün olacak.