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Atari yıllar sonra geri dönüyor

Döneminin en çok satan ve en popüler oyun konsolu olan Atari, yıllar sonra Atari VCS ismi ile tekrar geri dönüyor

Atari yıllar sonra geri dönüyor
Sony Playstation ve Microsoft Xbox arasında yaşanan rekabeti kızıştırmak isteyen Atari, 20 yıl sonra Atari VCS ismi ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

30 Mayıs tarihinde iki farklı model ile Indiegogo sitesinde ön sipariş ile satışa çıkacak olan Atari VCS, 199 Dolar başlangıç fiyatına sahip olacak ve 100’den fazla eski oyun yüklü olarak gelecek


SİPARİŞLER 2019 YILINDA ÇIKACAK


Yeni Atari VCS 30 Mayıs tarihinde ön sipariş ile satışa sunulacak. Fakat 2019 yılının ilkbahar aylarında yeni dağıtımı gerçekleştirilecek.


Ayrıca Indiegogo sitesi dışında önümüzdeki yıl farklı teknoloji marketlerinden de temin edebilmek mümkün olacak.


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