Ataşehir'de şüpheli ölüm

Ataşehir’de Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki bir kadın, oğlunun arkadaşı tarafından evinde çıplak halde ölü bulundu. Polis ekipleri, cesetin çıplak olması üzerine tecavüz olabileceğinden şüpheleniyor

Ataşehir'de şüpheli ölüm
Olay,05.00 saatlerinde, Ataşehir Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesinde bulunan bir apartmanın 2’inci katında meydana geldi.

İddialara göre, yalnız yaşayan Gürcistan uyruklu Maiko Dzidziguri (50), Gürcistan’da yaşayan oğlu 3 gündür haber alamayıp İstanbul’da yaşayan arkadaşı Royn Kahıncı’ya haber verdi.

Maiko Dzidziguri’e bakmak için evine gelen Kahıncı arkadaşının annesini banyo girişinde cansız bedenini yarı çıplak halde buldu. Royn Kahıncı’nın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. 112’nin ölüm raporunu vermesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmaların bitiminde Gürcistan uyruklu kadının cansız bedeni, cenaze arabasına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden Dzidziguri kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.


POLİS İNCELEME BAŞLATTI


Öte yandan Gürcistan uyruklu Maiko Dzidziguri yarı çıplak halde bulunması tecavüz şüphesi yarattı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Maiko Dzidziguri ‘nin cansız bedenini bulan Ryon Kahıncı "Oğulu Gürcistan’dan aradı beni, 3 gündür ulaşamıyorum dedi. Ben geldim baktım, kapıyı çaldım açan olmadığı için, balkondan tırmanıp eve girdim. Gördüm ki vefat etmiş. Arkadaşıma az önce haber verdim, gelemez o Türkiye’den sınır dışı edildi. Kahvehanede çalışıyor, çaycılık yapıyordu" şeklinde konuştu.


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