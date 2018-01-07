Atatürk de müşterisiydi, yılın son günü kapandı...

ANLATIRKEN DUYGULANDI

’1 YIL 14 GÜN DAHA BEKLESEM 100 YIL OLACAKTI’

ATATÜRK DE MÜŞTERİSİYDİ

Nazlı Erdol

Eczaneyi 1979 yılından beri işleten, kapatma kararına ilişkin, "Motivasyonum bozuldu" dedi. Eczacı Erdem eczaneyi’ın talimatıyla 19 Ocak 1919 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı'nın, o zamanki parayla 750 liraya’nde açtığını anlatırken şöyle dedi:"1955 yılana kadar orada çalışıyorlar. 1955 yılından sonra bugünkü’nın olduğu yerde hizmet veriyor. 1962 yılındatamamlandığında buraya taşınıyor. 1965 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı rahmetli olunca yerine oğlu Adil Sarı geçiyor. 1979 Şubat ayında da Adil Bey bana devretti ve ben bugüne kadar getirdim."Kapatma kararını anlatırken duygulandığı gözlenen Ömer Faruk Erdem, "Ekonomik nedenlerle kapatmak zorunda kaldım. Zaten Ulus İş Hanı’ndaki iş yerlerinde son 10 yıldır bir tedirginlik var. Buranın yıkılacağı ve yayalaştırılacağı söylentileri var. Sözleşmesi biten iş yerlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltmaları için tebligat gönderiliyor. Bizim sözleşmemiz de Haziran 2018’de bitiyor. Aynı tebligat bize de geldi. Buradaki esnaf bu nedenle cesaretle ticaretini yapamadı" dedi.İşinin gayet iyi olduğunu ancak, son dönemdeki sıkıntılarla işin bereketinin kaçtığını ve motivasyonunun bozulduğunu söyleyen Ömer Faruk Erdem, "Maliyet çok. Fazla karı olmayan bir meslek. Ben de ’Artık yeter’ dedim. 1 yıl 14 gün daha beklemiş olsam 100 yılı tamamlayıp’ne 100 yıllık bir müessese armağan edecektim. Ama olmadı. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.ve dönemin siyasetçilerinin eczaneden ilaç aldığını belirten, şöyle konuştu:"Atatürk ve diğer meclis üyeleri alışverişlerini buradan yapıyor. Bu alışverişleri pek çok zaman veresiye olarak yapıyorlar. Mevcut bir veresiye defterimiz vardı. Bunun 45 sayfası’e aitti. Tabii diğerlerinin de vardı. Ama her ayın sonunda onların faturaları kesilerek’e gönderilir, kendileri de maaşlarını aldıktan sonra öderlermiş. En son’e 20 Ekim 1938 tarihinde ilaç yapılıp gönderilmiş. O zaman Atatürk,’nda hasta yatağında yatıyor. Gönderilen o ilaçları,’nı gezdiğim bir sırada revirde gördüm. Şimdi o defternin müzesinde muhafaza edilmekte."Türkiye Eczacılar Birliği'nin internet sitesinde İstanbul Eczanesi'nin sipariş defteri yer alıyor. Defterde Atatürk'ün sayfası böyle görünüyor. Verilen bilgide ise, "Atatürk için en son 17 Ekim 1938 tarihinde ilaç hazırlanmıştır. 1 Aralık 1938 tarihinde ise Ataürk'e ait hesaplar kapatılmıştır" ifadeleri yer alıyor.Recep Peker, Kazım Orbay, Kazım Karabekir gibi isimlerinde o defterde yer aldığını belirten Ömer Faruk Erdem, eczanede ağzı hiç açılmamış yaklaşık 60-70 yıllık ilaçların bulunduğu şişelerin ve ilk kurulduğundan beri eczanede bulunan eşyaların Ankara Eczacılar Odası ve Türk Eczacılar Birliği’ne bağışladıklarını ekledi.