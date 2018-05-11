Atatürk Havalimanı 4 ayda yolcu rekoru kırdı



4 AYDA 60 MİLYON YOLCU

Can Hakman

Bu yılın ilk dört aylık dönemindenun ağırlandığı, açılışından bu yana, yılınveaylarını kapsayan dönem göz önüne alındığında tarihininna ulaştı.AA muhabirininverilerinden derlediği bilgiye göre, yeni havalimanının faaliyete geçmesiyle tarifeli seferleri sonlandırılması beklenen Atatürk Havalimanı, bu yılın ilk dört aylık dönemi için hizmet alan yolcuda tarihinin en yüksek yolcu sayısına ulaştı.Atatürk Havalimanında, 2007'in ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan söz konusu dönemde 6 milyon 770 bin 663 yolcu geliş-gidiş yaptı. Bu dönemi kapsayan iç ve dış hat yolcu sayısı 2008'de 8 milyon 436 bin 26, 2009'da 8 milyon 386 bin 167, 2010'da ise 9 milyon 456 bin 112'ye yükseldi.Bu havalimanında ağırlanan yolcu sayısı 2011'in ilk dört ayında 10 milyon 456 bin 966, 2012'de 12 milyon 816 bin 255, 2013'te 15 milyon 442 bin 716, 2014'te 17 milyon 89 bin 167, 2015'te 18 milyon 66 bin 274, 2016'da ise 18 milyon 851 bin 325 kişi olarak kayıtlara yansıdı.Geçen yılın ilk dört ayında ise Atatürk Havalimanı gelen-giden yolcu sayısı 18 milyon 209 bin 995 olurken bu yılın aynı döneminde 21 milyon 517 bin 422 yolcu bu havalimanını tercih etti.Atatürk Havalimanı'nın, yılın ilk dört aylık sürecini kapsayan dönemde en yüksek yolcu sayısına 2018'de ulaştığı görüldü.Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayını içeren döneminde, Türkiye'nin tüm havalimanlarından icra edilen geliş-gidiş seferlerinde hizmet alan yolcu sayısında da rekor kırıldı.Yılın ilk dört aylık dönemi göz önüne alındığında, tüm havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı 2007'de 16 milyon 428 bin 494, 2008'de 18 milyon 630 bin 481, 2009'da 19 milyon 571 bin 599, 2010'da 24 milyon 651 bin 201, 2011'de 28 milyon 884 bin 622, 2012'de 32 milyon 449 bin 6, 2013'de 37 milyon 573 bin 265, 2014'te 43 milyon 739 bin 915, 2015'te 46 milyon 729 bin 173 olarak istatistiklere yansıdı.2016'nın ocak, şubat, mart ile nisan ayında 50 milyon 161 bin 483 olarak belirlenen yolcu sayısı geçen yılın aynı döneminde ise 50 milyon 123 bin 34 kişi oldu.Bu yılın ilk dört ayında ise Türkiye'deki tüm havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 60 milyon 57 bin 223''e yükselirken yılların ilk dört aylık dönemi baz alındığında en yüksek yolcu sayısına 2018'de ulaşıldı.AA