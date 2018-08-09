Atatürk Havalimanı apronunda kaza
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Royal Air Maroc Havayolu'na ait yolcu uçağı, park halindeki THY uçağına çarptı
İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cidde'ye gidecek yolcuları almak için köprüde park halindeki THY uçağına park yerine ilerleyen Fas Kazablanka merkezli Royal Air Maroc Havayolu'na ait yolcu uçağı arkadan çarptı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Uçaklarda hasar meydana gelirken olay yerine gelen itfaiye önlem aldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
DHA