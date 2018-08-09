Atatürk Havalimanı apronunda kaza

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Royal Air Maroc Havayolu'na ait yolcu uçağı, park halindeki THY uçağına çarptı

09 Ağustos 2018, Perşembe 18:12 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018, Perşembe 18:30
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İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cidde'ye gidecek yolcuları almak için köprüde park halindeki THY uçağına park yerine ilerleyen Fas Kazablanka merkezli Royal Air Maroc Havayolu'na ait yolcu uçağı arkadan çarptı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Uçaklarda hasar meydana gelirken olay yerine gelen itfaiye önlem aldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

DHA

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