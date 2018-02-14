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Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda yaptıkları çalışmada Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen kürk yapımında kullanılan çinçila ve astragan derisi ile vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.

14 Şubat 2018, Çarşamba 14:43
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
İstanbul Atatürk Havalimanında, yurda kaçak olarak çinçila ve astragan derisiyle vücut geliştirme ilaçları sokmak isteyen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Şubat günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Türk yolcu G.G'yi şüphe üzerine takibe aldı.
 

DERİLER ELE GEÇİRİLDİ


Gümrüklü alandan dışarı çıkmak için harekete geçtiği sırada durdurulan G.G'nin valizlerinde yapılan aramada, kürk imalatında kullanılan 977 çinçila ile bir miktar astragan derisi bulundu. Derileri yurda kaçak sokmak isteyen G.G. gözaltına alındı.



Aynı gün, Uganda’dan tarifeli uçakla İstanbul’a gelen Türk vatandaşı M.K. ile Uganda uyruklu J.K'nin valizlerinde şüphe üzerine arama yapıldı. Valizlerde, yurda kaçak sokulmaya çalışılan 887 paket vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

M.K. J.K. ve G.G. hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
 

ÇİNÇİLLA NEDİR?


Çinçilla yün tavşanı ailesine mensup küçük ve çok sevimli bir hayvandır. Ayrıca dünyadaki diğer kürk hayvanlarına göre üretimi en kolay ve ucuz olanıdır. Görünüş olarak sincaba benzemekle birlikte, vücudu daha yuvarlak, kuyruğu daha kısa ve az tüylüdür. Yetişkin bir Çinçillanın ağırlığı 400-600 gr. Civarında olup, boyu 25-30cm arasındadır.  Yapı itibariyle gece hareketli olan bu hayvanlar gündüzleri genellikle uyurlar.
 


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