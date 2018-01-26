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Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldular

Atatürk Havalimanı’nda kalp krizi geçiren Hindistan uyruklu yolcu için sağlık ekipleri seferber oldu. Ekipler kalbi duran yolcuyu hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı uyguladı

Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldular
Londra’ya gitmek üzere akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelen Hindistan uyruklu Patel Soma Bhızaverbhi isimli yolcu Dış Hatlar Geliş katının terminal dışında bulunan bölümde aniden yere yığıldı.

Bunun üzerine havalimanındaki sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hastanın kalp krizi geçirdiğini tespit ederek müdahale etti.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ


Bu sırada havalimanında bulunan polis ekipleri çevreyi güvenlik şeritleriyle kapatarak sağlık ekiplerinin daha rahat çalışabilmeleri için bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

Bazı yolcular ise yaşananları güvenlik şeridinin arkasından izledi.


 

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

 
Vakit kaybetmeden hastaya müdahale eden sağlık ekipleri, kalbi duran Hintli yolcuyu hayata döndürebilmek için kalp masajı yapmaya başladı. 83 yaşındaki hastayı geri döndürebilmek için zamana karşı mücadele eden sağlık ekipleri yaklaşık 20-25 dakika boyunca aralıksız olarak yolcuya, yere yığıldığı noktada kalp masajı yapmaya devam etti.



Müdahale sırasında yoğun çaba sarf eden sağlıkçılar, yoruldukça kalp masajı nöbetini devralarak yolcuyu hayata döndürmeye çalıştı. Uzun bir süre yolcuya müdahale eden sağlık ekipleri, daha sonra kalbi duran yolcuyu ambulansa alarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yolcuyu hayata döndürme çalışmaları ise devam ediyor.
 


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