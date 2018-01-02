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Atatürk Havalimanı'nda operasyon! Valizlerden 34 kilo Yemen otu çıktı (Khat nedir?)

Atatürk Havalimanı’nda Kenya’dan gelen A.Ç.’nin valizlerinde Yemen otu olarak bilinen 34 kilogram Khat bitkisi ele geçirildi. Peki Khat bitkisi nedir, Khat bitkisinin olumsuz etkileri nelerdir?

02 Ocak 2018, Salı 12:21
Atatürk Havalimanı'nda operasyon! Valizlerden 34 kilo Yemen otu çıktı (Khat nedir?)
İstanbul polisi, yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine 28 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’nda şüpheli kişiler incelemeye alındı.

İKİ VALİZ DOLUSU YEMEN OTU

Narkotik polisleri, Kenya Nairobi’den gelen 24 yaşındaki A.Ç.’nin 2 valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 34 kilogram 239 gram Khat bitkisi (Yemen otu) ele geçirdi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KHAT NEDİR?

Khat, yetiştirildiği bölge dolayısıyla Yemen otu adını taşımaktadır. Uyuşturucu niteliği taşıması nedeniyle bulundurulmasının yasak olduğu madde, Türkiye'de denetime tabi tutulmaktadır.

Kullananların üzerinde abartılı neşe, taşkınlık, bilinç bozukluğu gibi etkileri gösteren ve yanılsamaya neden olan bu bitki, Celastraceae familyasına dahildir ve literatürde Catha edulis ismiyle anılmaktadır.

Ağızda çiğnendiğinde uyarıcı etkiye sebep olan bu bitki, Doğu Afrika ile Arap yarımadasında özellikle de Yemen'de yetiştirilir.




 
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