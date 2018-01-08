Atatürk Havalimanı'nda şok! Uçağa kaçak binen yolcu böyle yakalandı

KAÇAK YOLCUYA YARDIM EDEN 11 HAVALİMANI ÇALIŞANINA GÖZALTI

Yusuf Cevahir

Atatürk Havalimanı'nda saat 09.00'da İstanbul - Antalya seferini yapmak üzere hazırlanan uçağa ilk başta biletsiz ya da yanlış bindiği iddia edilen R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcunun, uçağa kaçak olarak bindiği anlaşıldı. R.K., polis tarafından Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği’ne götürülerek ifadesi alındı.Bu işlemin ardından R.K’nın Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürülmesi bekleniyor.Bu arada aprona çıkarak oradan uçağa bindiği tespit edilen kişiye yardımcı olduğu gerekçesiyle 11 havalimanı çalışanının gözaltına alındığı ileri sürüldü.