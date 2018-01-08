SON DAKİKA

Atatürk Havalimanı'nda şok! Uçağa kaçak binen yolcu böyle yakalandı

Bugün saat 09.00’da İstanbul - Antalya seferini yapması planlanan Onur Havayolları uçağında, kalkış öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra hostesler tarafından yolcu sayımı yapıldı. Sayımda 1 yolcu fazla çıkınca uçağa polis çağrıldı

Atatürk Havalimanı'nda şok! Uçağa kaçak binen yolcu böyle yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda saat 09.00'da İstanbul - Antalya seferini yapmak üzere hazırlanan uçağa ilk başta biletsiz ya da yanlış bindiği iddia edilen R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcunun, uçağa kaçak olarak bindiği anlaşıldı. R.K., polis tarafından Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği’ne götürülerek ifadesi alındı.

Bu işlemin ardından R.K’nın Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürülmesi bekleniyor.
 

KAÇAK YOLCUYA YARDIM EDEN 11 HAVALİMANI ÇALIŞANINA GÖZALTI


Bu arada aprona çıkarak oradan uçağa bindiği tespit edilen kişiye yardımcı olduğu gerekçesiyle 11 havalimanı çalışanının gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İzmir Şoförler Odası’na taşlı saldırı

İzmir Şoförler Odası’na taşlı saldırı
İran sınırında donmuş iki kişinin cesedi bulundu

İran sınırında donmuş iki kişinin cesedi bulundu
ATV ile kaçış kazayla bitti

ATV ile kaçış kazayla bitti
İdlib’te bombalı saldırı: 25 ölü

İdlib’te bombalı saldırı: 25 ölü
Bisikletli çocuk hırsız kameraya yakalandı

Bisikletli çocuk hırsız kameraya yakalandı
İstanbul Maslak'ta bir araç önündeki araca çarpıp takla attı!

İstanbul Maslak'ta bir araç önündeki araca çarpıp takla attı!
Adana'da bir genç kız arkadaşını sokak ortasında tartakladı

Adana'da bir genç kız arkadaşını sokak ortasında tartakladı
Adana’da yangın! 4 kişi son anda kurtarıldı

Adana’da yangın! 4 kişi son anda kurtarıldı
Fünikülerdeki iğrenç tacize önce 1.5 yıl hapis sonra tahliye!

Fünikülerdeki iğrenç tacize önce 1.5 yıl hapis sonra tahliye!
Artvin'de şoke eden olay! İmamın cesedini minarede buldular

Artvin'de şoke eden olay! İmamın cesedini minarede buldular
Karın ağrısı şikayeti ile gitti, Crohn hastalığı yüzünden öldü

Karın ağrısı şikayeti ile gitti, Crohn hastalığı yüzünden öldü