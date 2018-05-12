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Atatürk Havalimanı’nda uçuşlara 10 dakika mola

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk’ün İstanbul’da yapacağı gösteri uçuşu nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda uçuşlar, bugün saat 19:45 ile 19:55 saatleri arasında 10 dakika süreyle duracak

Atatürk Havalimanı’nda uçuşlara 10 dakika mola
Hava Harp Okulu’ndan tarafından gerçekleştirilen Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında SoloTürk İstanbul’da gösteri uçuşu yapacak. Yeşilköy’de gerçekleştirilecek gösteri uçuşundan dolayı Atatürk Havalimanı’nda uçuşlar 10 dakika süreyle duracak. 10 dakika boyunca havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılacak.

SoloTürk gösterisi nedeniyle yayımlanan NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notuna göre 19:45 ile 19:55 saatleri arasında havalimanında uçuşlar yapılmayacak. Gösterinin ardından uçuşlar normal seyrinde devam edecek.


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