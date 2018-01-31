Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Nazlı Erdol

Yarıyıl tatilinin başladığı 19 Ocak'tan itibaren iç ve dış hatlarda 1 milyon 698 bin 499 yolcu,'nı kullandı.'nden (DHMİ) alınan bilgiye göre, söz konusu havalimanında sömestir tatilinin bir kısmını içine alan 19-30 Ocak'ta, geçen yıla göre iç hat yolcu trafiği yüzde 12, dış hat yolcu trafiği yüzde 23 olmak üzere toplamda yüzde 19 arttı.Bu dönemde, iç hatlarda 296 bin 787, dış hatlarda 537 bin 608 yolcu bu havalimanına geldi. Havalimanından iç hatlarda 297 bin 469, dış hatlarda ise 566 bin 635 kişi başka şehir ve ülkelere gitti.19-30 Ocak'ta 1 milyon 698 bin 499 yolcu'nı kullanarak seyahat etti.