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Ateş, Fethi, Eylem öldü mü? Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Söz 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz yeni bölümde Ateşe, kendisini aldatan Agah'a kin ve nefret duyup Agah'ı geberteceğini ve yaptıklarından dolayı burnundan fitil fitil getireceğini söylüyor. Öte yandan Tim, teröristlerle çatımaya girerken Ateş, Fethi ve Eylem ölümle burun buruna...
 

Ateş, Fethi, Eylem öldü mü? Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Pazartesi günleri Çukur dizisiyle rekabet halindeki Söz dizisinin 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz yeni bölümde eli kolu bağlanan ve tutsak durumda olan Ateşe, Agah'a ateş püskürüp gah'ı geberteceğini ve yaptıklarından dolayı burnundan fitil fitil getireceğini söylüyor. Öte yandan Tim, ambulansın içinden teröristlere ateş açıp çatılmaya giriyor. Öte yandan görevde olan Ateş, Fethi ve Eylem'in bulundukları bina havaya uçuyor. Şimdi merak edilen konu bu üç ismin yaşayıp yaşamadıkları...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ataşe Agah’ı öldürmek için hamlesini yapar...

Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz’u kurtarmaya kararlıdır.

Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman’ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır.

Agah, Ebu Zübeyir’den ilk adım olarak İstanbul’da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır ama bunu ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir. Ataşe ise Agah’ı öldürmek için hamlesini çoktan yapmıştır.

Yavuz ve Tim, Agah’ı kurtarmak için yola çıkar. Ama Ataşe’nin Tim’e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır.

 


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