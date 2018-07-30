Atiba Beşiktaş formasını giydi!
Beşiktaş'ın yeniden anlaşmaya vardığı Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, yeni sezon formalarıyla katalog çekiminde yer aldı.
Mayıs ayında Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan ve geçtiğimiz günlerde yeniden anlaşmaya varan Atiba Hutchinson, yeniden Beşiktaş formasını giydi.
Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson, yeni sezon formalarıyla katalog çekiminde yer aldı.
Yeniden anlaşmaya varılan Atiba Hutcihnson'ın görüntülerini ise Cyle Larin sosyal medya hesabıdnan paylaştı. genç forvetin paylaşımı taraftarlardan büyük ilgi gördü.