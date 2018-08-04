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Atiba Hutchinson Beşiktaş ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş ile olan sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren Atiba Hutchinson'un sözleşmesi yenilendi

04 Ağustos 2018, Cumartesi 23:27
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Beşiktaş, geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ie ile 2019 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

2019 MAYIS AYINDA SONA ERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sisteminde yer alan bilgiye göre, geçen sezon itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Kanadalı futbolcunun 31 Mayıs 2019 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

SÖZLEŞME İMZALARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi de sosyal medya hesabından Atiba Hutchinson'un sözleşme imzalarken fotoğrafını paylaştı.


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