Atiba Hutchinson Beşiktaş ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş ile olan sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren Atiba Hutchinson'un sözleşmesi yenilendi
Beşiktaş, geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ie ile 2019 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.
2019 MAYIS AYINDA SONA ERECEK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sisteminde yer alan bilgiye göre, geçen sezon itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Kanadalı futbolcunun 31 Mayıs 2019 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
SÖZLEŞME İMZALARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi de sosyal medya hesabından Atiba Hutchinson'un sözleşme imzalarken fotoğrafını paylaştı.