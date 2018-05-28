Atiba Hutchinson'la aynen devam!

Beşiktaş'a 5 yıl başarıyla hizmet veren Atiba Hutchinson’ın takımda kalacağı öğrenildi.

28 Mayıs 2018, Pazartesi 12:29
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Beşiktaş'a 5 yıl başarıyla hizmet veren Atiba Hutchinson’ın, kulüple olan sözleşmesi ay sonunda bitecekti.

Kanadalı ön liberoyla yola devam kararı alan Başkan Fikret Orman’ın, 35 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro’dan 1 yıllık anlaşma teklif ettiği bildirildi.

Başarılı oyuncunun da Kara Kartal’la yola devam etmeye olumlu baktığı ve geçen sezon aldığı maaşın aynısına olumlu yanıt verdiği öğrenildi.



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