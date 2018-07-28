BeIN Sports'un haberine göre Kanadalı orta saha Atiba, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş arasında uzun zamandır pazarlıklar sürüyordu.

750 BİN EURO

Atiba'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona ermişti. Beşiktaş yönetimi, uzun süren görüşmeler sonrası Atiba Hutchinson ile de anlaşma sağladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kalmasını ısrarla istediği Kanadalı oyuncu sonunda ikna edildi ve 1 yıl daha takımda kalması sağlandı. Atiba bir yıllık yeni sözleşme için 750 bin euro ücret alacak.