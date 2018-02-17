Atık dökülen derenin rengi turkuaz oldu

Erdinç Şahin

'nden sanayi kuruluşlarının bulunduğu alandan geçenturkuaza boyandığını görenler, yetkililere haber verdi.ekipleri kirliliğin yaşandığı bölgeye geldi. Borudan akan su, dereyi turkuaza boyadı. Koku hissedilmezken, boya türevi bir maddenin kanala deşarj edildiği tahmin edildi. Dereden numune alınırken, suyun çekilmesi için çalışma başlatıldı. Görevliler, su yağmur kanallarının kapaklarını açarak kontrollerde bulundu.Yetkililer, atık maddenin yağmur suyu deşarj kanalından geldiğini belirterek, "Çevrede sanayi kuruluşları var, ancak bu kirlilik sanayi kuruluşlarından kaynaklı değil. Onların atıkları ayrı bir sistemde toplanıyor. Atık maddenin aktığı boru, yağmur suyu terfi kanalına bağlı. Vidanjör aracılığıyla açık olan bir kanaldan atık maddenin bırakıldığını düşünüyoruz. Önce açık olan kanal kapağını, daha sonra da vidanjörü tespit edeceğiz. Koku yok, boya türevi bir madde olduğunu düşünüyoruz. Kirliliğin yaşandığı bölgedeki suyu çekeceğiz" dedi.