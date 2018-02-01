Atiker Konyaspor, 5.5 milyon Euro ile ara transferin yıldızı oldu

5,5 MİLLON EURO PARA HARCAYACAK

Erdinç Şahin

2015-2016 sezonunda ligi 3'üncü sırada bitererek tarihinde ilk kezligine katılmayı başarangeçtiğimiz yıl'yı müzesine götürerek yenidenigi'ne katıldı.'ın takımdan ayrılmasının ardından sezonaile başlayan yeşil beyazlı ekip, ligin ilk yarısında istediği başarıyı yakalayamayınca, yoluna teknik direktör Mehmet Özdilek ile devam etti.Ara transfer dönemini iyi şekilde tamamlamaya çalışan Yeşil-Beyazlı ekip,'yu, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıl, Trabzonspor'dan'i, sezon sonuna kadar,'dan'yi 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıl ve Göztespor'dan Jahovic'i de 1 yıllığı opsiyonlu 3.5 yıllığına bonservisleriyle birlikte transfer etti. Orkan Çınar'da sezon sonuna kadar Beşiktaş'dan kiraladı.Transfer için yaklaşık 5.5 milyon Euro para harcayak olan yeşil beyazlı ekibin, Eto'o'yı bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 2.5 milyon Euro, Yatabare ve Jahovic için yine bonuslarla birilkte yıllık yaklaşık 1 milyon 250 Euro, Orkan Çınar'a sezon sonuna kadar 400 bin Euro, Volkan Şen'e de 50 bin Euro peşin olmak üzere maç başı 20 bin Euro ödemeye yapacağı öğrenildi.