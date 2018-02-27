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Atiker Konyaspor Ali Çamdalı’nın sözleşmesini feshetti

Atiker Konyaspor, takım kaptanı Ali Çamdalı’nın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu 3-0'lık Akhisarspor mağlubiyetinin ardından "İyi transferler yapıldı ve ama bu iş sadece isimlerle olmuyor. Takım olmamız gerekiyor. Herkesin koşup mücadele etmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Atiker Konyaspor Ali Çamdalı’nın sözleşmesini feshetti
Atiker Konyaspor'da 23. hafta maçında deplasmanda alınan 3-0'lık TM Akhisarspor yenilgisinin ardından kaptan Ali Çamdalı'nın, “İyi transferler yapıldı ve ama bu iş sadece isimlerle olmuyor. Takım olmamız gerekiyor. Herkesin koşup mücadele etmesi lazım” sözleriyle takım arkadaşlarını hedef aldığı yorumlarına neden olurken, bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiği bildirildi.
 

"İKAZ EDİLMESİNE RAĞMEN..."


Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz Akhisarspor maçında ortaya konan kötü futbol ve mücadelenin ardından bu akşam toplanmış ve takımımızın menfaatleri doğrultusunda bir takım kararlar almıştır. Yapılan görüşmelerin ardından oyuncumuz Ali Çamdalı'nın mukavelesi tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcumuz Ali Çamdalı Akhisar ile oynadığımız müsabakanın ardından takım arkadaşlarını hedef alan açıklaması tarafımızca ve camiamızın genelinde uygun görülmemiştir.

Ali Çamdalı daha önce de kulüp yapısına ve disiplinine uygun hareket etmeyerek benzer davranışlarda bulunmuş, ikaz edilmesine rağmen aynı tutumunu sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında yukarıda belirttiğimiz kararın alınma zarureti hasıl olmuştur. Ali Çamdalı'na takımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyor, futbol hayatında başarılar diliyoruz” denildi.


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