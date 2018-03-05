Atiker Konyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

MEHMET ÖZDİLEK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Erdinç Şahin

yenilgisinin ardından teknik direktörile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırangetirildi.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın, salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır" denildi.Yeşil beyazlı ekibe veda eden Mehmet Özdilek yaptığı yazılı açıklamada, "Konya'ya geldiğimiz günden bugüne kadar şahsıma ve ekibime karşı göstermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, Sayın Garnizon ve İl Jandarma Komutanlarımıza, Sayın İl Emniyet Müdürümüze, Atiker Konyaspor Yönetim Kuruluna, çalışanlarına ve taraftarlarına bize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Atiker Konyaspor'un içinde bulunduğu bu durumdan sakin kalarak, paniklemeyerek ve futbolcuların moralini yükselterek en kısa sürede kurtulacağına yürekten inanıyorum" dedi.Atiker Konyaspor'da yaptığı yazılı açıklamada Mehmet Özdilek ve ekibine Konyaspor'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.