Atiker Konyaspor’dan Demba Ba’ya kanca

"KESİN BİR ŞEY YOK"

Erdinç Şahin

takımlarındaneski yıldızırenklerine bağlamaya çalışıyor.Ara transfer dönemindeiletakıma katan yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını sürdürüyor.takımında forma giyen Demba Ba’yı da kulup transfer çalışmalarını sürdürüyor.Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ”Demba ba ile ilgili transfer görüşmelerimiz sürüyor. Şu an kesin olarak sonuçlanmadı. Bunun dışında bir kaç oyuncuyla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.