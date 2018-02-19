Atiker Konyaspor’dan imalı Beşiktaş maçı paylaşımı!

GÖNDERMELİ "GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI

Günaydın Atiker Konyaspor Ailesi! pic.twitter.com/x2sY3fn8To

— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 19 Şubat 2018

Erdinç Şahin

takımlarındanresmihesabından paylaşılan bir fotoğraflamaçındaki hakem hatalarına dikkat çekildi.Konya’da oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından hakem’un verdiği kararlar tartışma yaratmıştı. Özellikle Beşiktaş cephesinden maçın hakem dörtlüsüne büyük tepki vardı.de maç sonu hakem Alper Ulusoy’a tepki gösterirken’un resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yapıldı.‘Günaydın Atiker Konyaspor’ ailesi mesajıyla yapılan paylaşımda, Beşiktaş mücadelesinde Konyaspor aleyhine verilen kararların fotoğrafları da yer aldı.