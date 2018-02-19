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Atiker Konyaspor’dan imalı Beşiktaş maçı paylaşımı!

Atiker Konyaspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş maçında aleyhlerine verilen kararların fotoğrafları yer aldı.

19 Şubat 2018, Pazartesi 13:05
Atiker Konyaspor’dan imalı Beşiktaş maçı paylaşımı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor’un resmi Twitter hesabından paylaşılan bir fotoğrafla Beşiktaş maçındaki hakem hatalarına dikkat çekildi.

Konya’da oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından hakem Alper Ulusoy’un verdiği kararlar tartışma yaratmıştı. Özellikle Beşiktaş cephesinden maçın hakem dörtlüsüne büyük tepki vardı.
 

GÖNDERMELİ "GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de maç sonu hakem Alper Ulusoy’a tepki gösterirken Atiker Konyaspor’un resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yapıldı.

‘Günaydın Atiker Konyaspor’ ailesi mesajıyla yapılan paylaşımda, Beşiktaş mücadelesinde Konyaspor aleyhine verilen kararların fotoğrafları da yer aldı.

İşte o paylaşım:
   


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