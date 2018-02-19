Atiker Konyaspor’dan imalı Beşiktaş maçı paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig
takımlarından Atiker Konyaspor’un
resmi Twitter
hesabından paylaşılan bir fotoğrafla Beşiktaş
maçındaki hakem hatalarına dikkat çekildi.
Konya’da oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından hakem Alper Ulusoy
’un verdiği kararlar tartışma yaratmıştı. Özellikle Beşiktaş cephesinden maçın hakem dörtlüsüne büyük tepki vardı.
GÖNDERMELİ "GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
de maç sonu hakem Alper Ulusoy’a tepki gösterirken Atiker Konyaspor
’un resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yapıldı.
‘Günaydın Atiker Konyaspor’ ailesi mesajıyla yapılan paylaşımda, Beşiktaş mücadelesinde Konyaspor aleyhine verilen kararların fotoğrafları da yer aldı.
İşte o paylaşım:
Erdinç Şahin