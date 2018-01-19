Atiker Konyaspor'dan kupa eleştirisi



'KUPAYI TEKRAR KAZANMAYI İSTİYORUZ'

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Haber Merkezi

Geçen sezonun kupa şampiyonu olmalarına rağmen kuraya seribaşı olarak giremediklerini dile getiren, çeyrek finalde Galatasaray karşısında tur atlamak istediklerini anlatarak şunları kaydetti:Çeyrek finalde seribaşı sistemi bu yıl gündeme geldiği için maalesef kupa şampiyonu özel bir şeye tabi tutulmadı. Bunun neden olduğunu bu statüyü yapan arkadaşlar çok daha iyi biliyordur.Özellikle çeyrek finalde seribaşı uygulamasının devam etmiş olması, planlama olarak büyük takımları finalde oynatmaktır. O yönde ilerliyor. Biz son şampiyonuz. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa şampiyonuyuz. Bunun devamını getirmek için büyük takımlarla oynayacağımız ortadaydı.Kupayı tekrar kazanmayı hedeflediklerini dile getiren Çakıcı, "Finalde karşılaşabilirdik ancak çeyrek finalde geldi. Bu turu geçecek olursak rakibimiz kim olursa olsun final hedefimiz var." diyerek sözlerini tamamladı.