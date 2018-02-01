Atiker Konyaspor - Galatasaray (Canlı anlatım)

40.DK:



KONYASPOR VE GALATASARAY'IN KUPA SERÜVENİ

Haber Merkezi

İlk yarı sona erdi. Atiker Konyaspor 1 - 0 GalatasarayGOL! Atiker Konyaspor 1 - 0 öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçiyor. Orkan Çınar'ın ortası Mehdi Bourabia'nın sırtına çarpıp altıpas içerisinde bulunan Martin Linnes'ten sekerek Galatasaray ağları ile buluşuyor.Eren Derdiyok'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Yasin Öztekin'in çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'den dönüyor.Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk İnan'ın ortasını ön direkte Atiker Konyaspor savunması uzaklaştırıyor.Eren Albayrak'ın pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Musa Araz'ın yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.Selçuk İnan'ın pası ile sol kanatta buluşan Yasin Öztekin, topla birlikte ceza sahası içerisine hareketlenmek istiyor ancak topu ayağından çok fazla açıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarPatrik , Skubic, Moke, Selim, Eren, Mehdi Bourabia, Jonsson, Ömer Ali, Musa, Hadziahmetovic, OrkanEray, Linnes, Koray, Serdar, Hakan Balta, Donk, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, ErenKupanın 5. turunda Sivas Belediye'yi 5-1'lik galibiyet ve 2-1'lik yenilgiyle eleyen Galatasaray, Son 16'da Bucaspor'u 3-0'lık sonuçlarla geçmişti. Konyaspor ise Batman Petrol ve Trabzonspor engellerini aşarak Galatasaray'a rakip olmuştu.Eşleşmenin rövanşı 8 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Tur atlayan taraf yarı finalde Teleset Mobilya Akhisar-Kayserispor eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.