Atiker Konyaspor - Galatasaray (Canlı anlatım)

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45.DK:
İlk yarı sona erdi. Atiker Konyaspor 1 - 0 Galatasaray
40.DK:
GOL! Atiker Konyaspor 1 - 0 öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçiyor. Orkan Çınar'ın ortası Mehdi Bourabia'nın sırtına çarpıp altıpas içerisinde bulunan Martin Linnes'ten sekerek Galatasaray ağları ile buluşuyor.
30.DK:
Eren Derdiyok'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Yasin Öztekin'in çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'den dönüyor.
20.DK:
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk İnan'ın ortasını ön direkte Atiker Konyaspor savunması uzaklaştırıyor.
10.DK:
Eren Albayrak'ın pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Musa Araz'ın yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.
5.DK:
Selçuk İnan'ın pası ile sol kanatta buluşan Yasin Öztekin, topla birlikte ceza sahası içerisine hareketlenmek istiyor ancak topu ayağından çok fazla açıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
Konyaspor'un ilk 11'i:
Patrik , Skubic, Moke, Selim, Eren, Mehdi Bourabia, Jonsson, Ömer Ali, Musa, Hadziahmetovic, Orkan
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Eray, Linnes, Koray, Serdar, Hakan Balta, Donk, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren
Konyasporlu taraftarlardan Afrin koreografisi
KONYASPOR VE GALATASARAY'IN KUPA SERÜVENİ
Kupanın 5. turunda Sivas Belediye'yi 5-1'lik galibiyet ve 2-1'lik yenilgiyle eleyen Galatasaray, Son 16'da Bucaspor'u 3-0'lık sonuçlarla geçmişti. Konyaspor ise Batman Petrol ve Trabzonspor engellerini aşarak Galatasaray'a rakip olmuştu.
Eşleşmenin rövanşı 8 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Tur atlayan taraf yarı finalde Teleset Mobilya Akhisar-Kayserispor eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.
Haber Merkezi