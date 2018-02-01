Atiker Konyaspor - Galatasaray (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ
90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Atiker Konyaspor 2 - 2 Galatasaray
90.DK:
GOL! Atiker Konyaspor Jahovic'in golüyle skoru 2 - 2'ye getiriyor.
80.DK:
Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Jens Jonsson'un gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
71.DK:
Galatasaray, bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Hakan Balta oyundan çıkarken yerine Iasmin Latovlevici giriyor.
58.DK:
Atiker Konyaspor yarı alanının ortalarında sol kanatta Eren Derdiyok'a faul yapan Selim Ay, sarı kart görüyor.
55.DK: GOL! Galatasray Serdar Aziz'le öne geçiyor. 2 - 1
50.DK: GOL! Galatasray Sinan Gümüş'le skoru eşitliyor. 1 - 1 .
Younes Belhanda'nın yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün gelişine çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'in müdahalesine rağmen top ağlara gidiyor.
46.DK:
İkinci yarı başladı
45.DK:
İlk yarı sona erdi. Atiker Konyaspor 1 - 0 Galatasaray
40.DK:
GOL! Atiker Konyaspor 1 - 0 öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçiyor. Orkan Çınar'ın ortası Mehdi Bourabia'nın sırtına çarpıp altıpas içerisinde bulunan Martin Linnes'ten sekerek Galatasaray ağları ile buluşuyor.
30.DK:
Eren Derdiyok'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Yasin Öztekin'in çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'den dönüyor.
20.DK:
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk İnan'ın ortasını ön direkte Atiker Konyaspor savunması uzaklaştırıyor.
10.DK:
Eren Albayrak'ın pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Musa Araz'ın yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.
5.DK:
Selçuk İnan'ın pası ile sol kanatta buluşan Yasin Öztekin, topla birlikte ceza sahası içerisine hareketlenmek istiyor ancak topu ayağından çok fazla açıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
Konyaspor'un ilk 11'i:
Patrik , Skubic, Moke, Selim, Eren, Mehdi Bourabia, Jonsson, Ömer Ali, Musa, Hadziahmetovic, Orkan
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Eray, Linnes, Koray, Serdar, Hakan Balta, Donk, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren
Konyasporlu taraftarlardan Afrin koreografisi
KONYASPOR VE GALATASARAY'IN KUPA SERÜVENİ
Kupanın 5. turunda Sivas Belediye'yi 5-1'lik galibiyet ve 2-1'lik yenilgiyle eleyen Galatasaray, Son 16'da Bucaspor'u 3-0'lık sonuçlarla geçmişti. Konyaspor ise Batman Petrol ve Trabzonspor engellerini aşarak Galatasaray'a rakip olmuştu.
Eşleşmenin rövanşı 8 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Tur atlayan taraf yarı finalde Teleset Mobilya Akhisar-Kayserispor eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.
Haber Merkezi