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Atiker Konyaspor - Galatasaray (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Takımlar sahadan 2 - 2'lik skorla berabere ayrıldı

01 Şubat 2018, Perşembe 22:24
Atiker Konyaspor - Galatasaray (Maç özeti)
MAÇ ÖZETİ

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Atiker Konyaspor 2 - 2 Galatasaray

90.DK: GOL! Atiker Konyaspor Jahovic'in golüyle skoru 2 - 2'ye getiriyor.

80.DK: Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Jens Jonsson'un gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

71.DK: Galatasaray, bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Hakan Balta oyundan çıkarken yerine Iasmin Latovlevici giriyor.

58.DK: Atiker Konyaspor yarı alanının ortalarında sol kanatta Eren Derdiyok'a faul yapan Selim Ay, sarı kart görüyor.

55.DK: GOL! Galatasray Serdar Aziz'le öne geçiyor. 2 - 1

50.DK: GOL! Galatasray Sinan Gümüş'le skoru eşitliyor. 1 - 1 . Younes Belhanda'nın yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün gelişine çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'in müdahalesine rağmen top ağlara gidiyor.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi. Atiker Konyaspor 1 - 0 Galatasaray

40.DK: GOL! Atiker Konyaspor 1 - 0 öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçiyor. Orkan Çınar'ın ortası Mehdi Bourabia'nın sırtına çarpıp altıpas içerisinde bulunan Martin Linnes'ten sekerek Galatasaray ağları ile buluşuyor.



30.DK: Eren Derdiyok'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Yasin Öztekin'in çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'den dönüyor.

20.DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk İnan'ın ortasını ön direkte Atiker Konyaspor savunması uzaklaştırıyor.

10.DK: Eren Albayrak'ın pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Musa Araz'ın yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

5.DK: Selçuk İnan'ın pası ile sol kanatta buluşan Yasin Öztekin, topla birlikte ceza sahası içerisine hareketlenmek istiyor ancak topu ayağından çok fazla açıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Konyaspor'un ilk 11'i:

Patrik , Skubic, Moke, Selim, Eren, Mehdi Bourabia, Jonsson, Ömer Ali, Musa, Hadziahmetovic, Orkan

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Eray, Linnes, Koray, Serdar, Hakan Balta, Donk, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren


Konyasporlu taraftarlardan Afrin koreografisi


KONYASPOR VE GALATASARAY'IN KUPA SERÜVENİ


Kupanın 5. turunda Sivas Belediye'yi 5-1'lik galibiyet ve 2-1'lik yenilgiyle eleyen Galatasaray, Son 16'da Bucaspor'u 3-0'lık sonuçlarla geçmişti. Konyaspor ise Batman Petrol ve Trabzonspor engellerini aşarak Galatasaray'a rakip olmuştu.

Eşleşmenin rövanşı 8 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Tur atlayan taraf yarı finalde Teleset Mobilya Akhisar-Kayserispor eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek. 


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