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Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçına hazır

Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
 

Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’a konuk olacak Atiker Konyaspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve 8’e 2 ile başladı. El topu ile devam eden antrenman reaksiyon-sürat çalışması ile sona erdi. Antrenmanda tedavisi devam eden Abdou Razack Traore ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koşu ve topla çalışma yaptı.

Yeşil beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


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