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Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı

Atiker Konyaspor yönetimi, 1-0  mağlubiyetle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı

04 Mart 2018, Pazar 20:45
Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı
Spor Toto Süper Lig’de son sıralardan kurtulamayan Atiker Konyaspor, bugün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

ÖZDİLEK İLE YOLLAR AYRILDI

Maçın ardından Atiker Konyaspor yönetimi, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı.

Atiker Konyaspor yöneticileri, yönetim kurulu olarak Mehmet Özdilek ile yolları ayırma kararı aldıklarını, başkan Fatih Yılmaz’ın da bu kararı futbol şube sorumlusuyla birlikte Özdilek’e tebliğ etmek için görüşme yaptığını belirtti.

İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor maç özetiAtiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor maç özeti


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