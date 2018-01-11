Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Erdinç Şahin

’te yaptığı kamptaile 16 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı ZTK Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam eden Yeşil-Beyazlılar günü tek antrenmanla tamamladı.ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanaile oynanan özel maçta ilk 11’de forma giyen ve yenileme antrenmanı yapan oyuncular katılmadı.Sakatlık ve tedavi süreci sona eren Mehdi Bourabia’nın takımla birlikte çalıştığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.