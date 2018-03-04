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Atiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldu

Atiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor maç özeti
MAÇTAN DAKİKALAR 

8. dakikada sağ kanattan Ömer Ali’nin ceza sahasına ortasında arka direkte Jahovic’in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 

15. dakikada sağ kanattan Ferhat’ın kullandığı köşe atışında . Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Ali Turan kafa vuruşunu yaptı, ancak top kalece Ertaç’ın kontrolünde kaldı. 

23. dakikada sağ kanattan Aytaç’ın kullandığı serbest atışta savunmadan seken topla buluşan Pereira ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak top direğin yanından dışarı çıktı. 

27. dakikada sağ kanattan Skubic’in ceza sahasına ortasında kaleci Ertaç topu çeldi. 

İKİNCİ YARI

57. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ferhat’ın yerden yaptığı ortayla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eto’o şutunu çekti, ancak top kalenin yanından dışarı çıktı. 

64. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topun başına geçen Volkan, ceza sahası içine ortasını yaptı. Kaleci Ertaç’ın ellerinden seken topu savunma uzaklaştırdı. 

81. dakikada Boitaib’in sağ kanattan yolladığı pasta topla buluşan Gilberto, ceza sahası içinden kaleye şutunu çekti, ancak top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 

84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında kısa pasla topla buluşan Gilberto, ceza sahası içine girip kaleye şutunu çekti. Top kaleci Serkan’a çarptıktan sonra kornere gitti. 

87. dakikada Mina’nın hızla kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla yere indiren Boutaib, önüne düşen topu düzeltip kaleye şutunu çekti ve takımını öne geçiren golü attı. 0-1 

Gol: Boitaib (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor) 

Sarı kartlar: Ali Turan, Mehdi (Atiker Konyaspor), Azubuike, Matheus (Evkur Yeni Malatyaspor) 

(Ahmet Ataş - Mustafa Beşer/İHA)


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