Atiker Konyasporlu futbolcular, Afrin operasyonundaki askerler için klip hazırladı

Erdinç Şahin

Başta teknik direktör Mehmet Özdilek olmak üzere futbolcular, askeri üniforma giyip, TSK'nin Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için klip hazırladı.tarafından özel hazırlanan klipte, teknik direktörfutbolcularaskeri üniforma giydi.Klipte futbolcular, operasyona katılan Uzman Çavuş Mehmet Kuzu’nun ‘Ailene bir mesajın var mı?’ sorusu üzerine tankın üzerindeyken verdiği “Beklemesinler” cevabını hatırlatarak başlıyor. Klip, “Allah’ım ordumuz, milletimiz, yurdumuz sana emanet” duasıyla sona eriyor.