Atiker Konyasporlu futbolcular, Afrin operasyonundaki askerler için klip hazırladı

Başta teknik direktör Mehmet Özdilek olmak üzere futbolcular, askeri üniforma giyip, TSK'nin Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için klip hazırladı.
Atiker Konyaspor
tarafından özel hazırlanan klipte, teknik direktör Mehmet Özdilek,
futbolcular Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Orkan Çınar, Deni Milosevic, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Mustapha Yatabare, Selim Ay, Emrullah Şalk, Mehdi Bourabia, Petar Filipovic,Vedat Bora, Moryke Fofana, Eren Albayrak, kaptan Ali Çamdalı
askeri üniforma giydi.
İşte o görüntüler:
Klipte futbolcular, operasyona katılan Uzman Çavuş Mehmet Kuzu’nun ‘Ailene bir mesajın var mı?’ sorusu üzerine tankın üzerindeyken verdiği “Beklemesinler” cevabını hatırlatarak başlıyor. Klip, “Allah’ım ordumuz, milletimiz, yurdumuz sana emanet” duasıyla sona eriyor.
Erdinç Şahin