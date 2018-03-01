Atilla Sertel açıkladı: TRT raporu şoke etti

TRT’nin verdiği bilgilerle hazırlanan rapora göre; 2018 Türkiye’sinde 66’sı Kürtçe 208 şarkı, sözlerinden dolayı yasaklı. yasaklı şarkılar arasında demet Akalın, sıla, Nükhet duru, Bengü, Berkay, Nazan Öncel, Nükhet duru ve Mehmet Erdem’e ait olanlar da var.
Barış Manço (Arkadaşım Eşşek):
ESKİ GEREKÇELER
Yasak gerekçesi; İnsanın arkadaşı eşek olmaz. (Barış Manço’ya şarkıyı ‘Arkadaşım Kuzu’ diye söylersen yasaklanmaz önerisi yapılmış.)
Barış Manço (Bir Bahar Akşamı):
Pop şarkıcısı sanat müziği söyleyemez.
Musa Eroğlu (Yolun Sonu Görünüyor):
İntiharı özendiriyor.
Orhan Gencebay (Batsın Bu dünya):
Mevcut düzene isyana teşvik ediyor.
Şenay (İnsanlar Ele Ele tutuşsa, Hayat Bayram Olsa):
Komünizm propagandası yapılıyor.
YENİ GEREKÇELER
Mehmet Erdem (Kimse Bilmez):
Gül rengi şarap, içilmez mi böyle günde.
Nükhet Duru (Sarhoşum Ben):
Her akşam votka rakı ve şarap, içtikçe delirir insan olur harap.
Bengü (Hodri Meydan):
Korkmadım ben intihardan, kim yaşarmış ayrılıkta?
Sıla (Afitap):
Bilen baksın şu falımıza, kaldık mı hacıya hocaya? Sıla’nın Engerek ve Müstehcen şarkıları da yasaklı.
Demet Akalın (Ah ulan dünya):
Gel delirme, gel de içme.
Berkay: (Hep Sonradan)
Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu.
Nazan Öncel (Sakin Ol Şampiyon):
Arkandan konuşacak mıyım, sövecek mi sayacak mıyım?
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