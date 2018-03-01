Atilla Sertel açıkladı: TRT raporu şoke etti



ESKİ GEREKÇELER

CHP'li Atila Sertel'den TRT ile ilgili bomba iddia!

İdil Janet Demiray

TRT’nin verdiği bilgilerle hazırlanan rapora göre; 2018 Türkiye’sinde 66’sı Kürtçe 208 şarkı, sözlerinden dolayı yasaklı. yasaklı şarkılar arasında demet Akalın, sıla, Nükhet duru, Bengü, Berkay, Nazan Öncel, Nükhet duru ve Mehmet Erdem’e ait olanlar da var.Yasak gerekçesi; İnsanın arkadaşı eşek olmaz. (Barış Manço’ya şarkıyı ‘Arkadaşım Kuzu’ diye söylersen yasaklanmaz önerisi yapılmış.)Pop şarkıcısı sanat müziği söyleyemez.İntiharı özendiriyor.Mevcut düzene isyana teşvik ediyor.Komünizm propagandası yapılıyor.YENİ GEREKÇELERGül rengi şarap, içilmez mi böyle günde.Her akşam votka rakı ve şarap, içtikçe delirir insan olur harap.Korkmadım ben intihardan, kim yaşarmış ayrılıkta?Bilen baksın şu falımıza, kaldık mı hacıya hocaya? Sıla’nın Engerek ve Müstehcen şarkıları da yasaklı.Gel delirme, gel de içme.Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu.Arkandan konuşacak mıyım, sövecek mi sayacak mıyım?