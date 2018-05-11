Atilla Türker: Arda Turan bu cezayı, nereye giderse gitsin çekecek
PFDK, Demir Grup Sivasspor maçında Erdinç Sezertan'a fiziksel saldırıda bulunan, daha sonra da orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun üzerine yürüyen Medipol Başakşehirli Arda Turan'a rekor bir ceza vererek 16 maç resmi müsabakalardan men etti. HTSPOR yazarı Atilla Türker Arda Turan'a verilen cezayı yorumladı
HTSPOR yazarı Atilla Türker'in değerlendirmeleri şöyle:
"Hukuk Kurulu, Arda Turan'ı sportmenliğe aykırı davranışı ve hakaretten dolayı Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Ancak Disiplin Kurlu, olayın daha büyük boyurlarda olduğunu düşünerek Arda'nın yaptığı eylemi 'saldırı'ya soktu.
Ayrıca tehditten de ceza verdi.Hukuk Kurulu'nun görüşü uygulansaydı, Arda Turan 6-7 maçla kurtulacaktı. Ancak Disiplin Kurulu, tarihi bir karar alarak böyle bir ceza verdi. Tahkim'de bu ceza iner mi? Mümkündür ama olayı yine saldırı olarak değerlendirilirse Arda yine 12-13 maç cezaya çarptırılır.
"BU CEZANIN TAMAMINI ÇEKECEKTİR"
Bu cezanın uluslararası uygulanıp, uygulanmayacağı tartışmaları var. Arda dünyanın hangi ülkesine transfer olursa olsun cezanın tamamını çekecektir. Çekmek zorunda. FIFA Disiplin Talimatı'nın 12. maddesi çok açık bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Merak edenler için; Leonard Kweuke'yi örnek verebiliriz. 12 maç ceza olarak Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. Rizespor'da bu cezanın tamamını çektikten sonra formasını giyebilirdi. Bu konuda çok sayıda örnek var. Nihayetinde FIFA'nın kararı."
FIFA Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesi şu şekilde: