Atilla Türker: Arda Turan bu cezayı, nereye giderse gitsin çekecek



"BU CEZANIN TAMAMINI ÇEKECEKTİR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),futbolcu'a 16 maç men cezası verdi. Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Arda Turan'ın Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik saldırısı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10, ihracından sonra hakeme hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men edildiği belirtildi.HTSPOR yazarı Atilla Türker'in değerlendirmeleri şöyle:"Hukuk Kurulu, Arda Turan'ı sportmenliğe aykırı davranışı ve hakaretten dolayı Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Ancak Disiplin Kurlu, olayın daha büyük boyurlarda olduğunu düşünerek Arda'nın yaptığı eylemi 'saldırı'ya soktu.Ayrıca tehditten de ceza verdi.Hukuk Kurulu'nun görüşü uygulansaydı, Arda Turan 6-7 maçla kurtulacaktı. Ancak Disiplin Kurulu, tarihi bir karar alarak böyle bir ceza verdi. Tahkim'de bu ceza iner mi? Mümkündür ama olayı yine saldırı olarak değerlendirilirse Arda yine 12-13 maç cezaya çarptırılır.Bu cezanın uluslararası uygulanıp, uygulanmayacağı tartışmaları var. Arda dünyanın hangi ülkesine transfer olursa olsun cezanın tamamını çekecektir. Çekmek zorunda. FIFA Disiplin Talimatı'nın 12. maddesi çok açık bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Merak edenler için; Leonard Kweuke'yi örnek verebiliriz. 12 maç ceza olarak'a transfer olmuştu. Rizespor'da bu cezanın tamamını çektikten sonra formasını giyebilirdi. Bu konuda çok sayıda örnek var. Nihayetinde FIFA'nın kararı."FIFA Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesi şu şekilde: