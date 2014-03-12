Yunanistan'ın Başkenti Atina'da da Berkin'i anıyor. Atina'nın en işlek caddesinde Yunanlılar Alexis ile birlikte Berkin'i andı.





Yunanistan'da Berkin için toplanan Atinalılar bir süre önce benzer bir şekilde kaybettikleri küçük Alexis'in öldüğü yerde anma yaptı. 'Ruhu şad olsun' diye mumlar yaktılar, dayanışma mesajı gönderdiler.









Kentin en işlek sokaklarında dev ekranda Türk televizonları açıldı ve polisin cenaze sonrası yaşattığı orantısız güç izlendi.





Türkiye'ye destek mesajları gönderildi.





Atinalılar Berkin'i tanıyor. Çünkü kaderi Berkin gibi olan ve Berkin gibi 15 yaşında olan Alexis de 2008 yılında polis kurşunu ile öldürülmüştü.







