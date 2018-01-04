Atlamacılar olimpiyat için uçtu

Erdinç Şahin

ilçesindekiyaptırılan kayakla atlama kulelerindeki zorlu ve adrenalin yüklü antrenmanlar başladı. Bu yarışmanın çok önemli olduğunu söyleyenEv sahipliği yapacağımız Kıta Kupası'nda alacağımız puanlarla olimpiyata katılıp, katılmayacağımız belli olacak. Bunun bilincinde olan sporcularımız yarışmalara çok iyi hazırlanıyor. Kıta Kupası'na altı sporcumuzla katılacağız" diye konuştu."Tek hedefimiz olimpiyat. Arda İpçioğlu arkadaşımız buna çok yaklaştı. Kıta Kupası yarışmasına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Erzurum'da rampanın olması, yarışmalara kendi evimizde hazırlanmamız ve yarışların burada yapılması bizim için büyük bir avantaj. Ben ve arkadaşlarım çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Olimpiyata gireceğimize inanıyoruz."