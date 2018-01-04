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Atlamacılar olimpiyat için uçtu

Kayakla Atlama A Milli Takımı, 18- 21 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Kıta Kupası yarışmaları için Erzurum'da kampa girdi. Buradaki sonuçlar Türkiye'nin olimpiyata katılıp, katılmayacağını belirleyecek.
 

Atlamacılar olimpiyat için uçtu
Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için merkez Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe'de yaptırılan kayakla atlama kulelerindeki zorlu ve adrenalin yüklü antrenmanlar başladı. Bu yarışmanın çok önemli olduğunu söyleyen Milli Takım Kayakla Atlama Antrenörü Faik Yüksel, "Ev sahipliği yapacağımız Kıta Kupası'nda alacağımız puanlarla olimpiyata katılıp, katılmayacağımız belli olacak. Bunun bilincinde olan sporcularımız yarışmalara çok iyi hazırlanıyor. Kıta Kupası'na altı sporcumuzla katılacağız" diye konuştu.

Olimpiyatta son viraja girdiklerini ve bunun içinde çok iyi çalıştıklarını söyleyen Milli Takım Kayaklı Atlama Sporcusu Samet Karta şunları söyledi:

"Tek hedefimiz olimpiyat. Arda İpçioğlu arkadaşımız buna çok yaklaştı. Kıta Kupası yarışmasına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Erzurum'da rampanın olması, yarışmalara kendi evimizde hazırlanmamız ve yarışların burada yapılması bizim için büyük bir avantaj. Ben ve arkadaşlarım çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Olimpiyata gireceğimize inanıyoruz."

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