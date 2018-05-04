Atletico Madrid - Arsenal maç özeti

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının heyecanı yaşandı. Erken final olarak nitelendirilen eşleşmede gülen taraf Atletico Madrid oldu.
ATLETICO MADRID FİNALDE
İngiltere'de oynanan ilk maçta taraflar eşitliği bozamayınca karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. İkinci maçta ise saha avantajını kullanan Atletico Madrid, golcüsü Diego Costa ile sonuca gitti ve adını finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.
İLK 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Thomas, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez, Saul, Koke, Gabi, Vitolo, Griezmann, Diego Costa
Arsenal: Ospina, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal, Ramsey, Wilshere, Xhaka. Özil, Lacazette, Welbeck
Haber Merkezi