Atletico Madrid - Arsenal maç özeti

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan ilk maç 1-1 berabere biterken, ikinci maçta gülen taraf 1-0 ile Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibine hem galibiyeti hem de finali getiren gol Diego Costa'dan geldi