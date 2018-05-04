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Atletico Madrid - Arsenal maç özeti

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan ilk maç 1-1 berabere biterken, ikinci maçta gülen taraf 1-0 ile Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibine hem galibiyeti hem de finali getiren gol Diego Costa'dan geldi

04 Mayıs 2018, Cuma 00:10
Atletico Madrid - Arsenal maç özeti
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının heyecanı yaşandı. Erken final olarak nitelendirilen eşleşmede gülen taraf Atletico Madrid oldu.


ATLETICO MADRID FİNALDE


İngiltere'de oynanan ilk maçta taraflar eşitliği bozamayınca karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. İkinci maçta ise saha avantajını kullanan Atletico Madrid, golcüsü Diego Costa ile sonuca gitti ve adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.



İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Thomas, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez, Saul, Koke, Gabi, Vitolo, Griezmann, Diego Costa

Arsenal: Ospina, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal, Ramsey, Wilshere, Xhaka. Özil, Lacazette, Welbeck


 
 


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