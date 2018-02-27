Atletico Madrid transferi resmen açıkladı

48 MİLYON EURO

Erdinç Şahin

) ekiplerinden’a transfer olduğunu duyurdu.Kulübünden yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcuileoyuncuekiplerinden Dalian Yifang’ın kadrosuna kattığı bildirildi.Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir paylaşımda bulunulmazken,basını, iki transferden’in kasasına toplam 48 milyon euro gireceğini öne sürdü.’dan 2015 yılında Atletico Madrid’e transfer olan 24 yaşındaki, bu süreçte takımıyla 124 maça çıkıp 23 gol kaydetti. Benfica’dan 2016 yılında İspanyol ekibine katılan 30 yaşındaki Gaitan ise 49 maçta 4 gole imza attı.