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Atletico Madrid transferi resmen açıkladı

Atletico Madrid, Yannick Carrasco ve Nico Gaitan'ın Çin ekibi Dalian Lifang'a transfer olduklarını açıkladı.

Atletico Madrid transferi resmen açıkladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Yannick Carrasco ve Nico Gaitan’ın Çin Kulübü Dalian Yifang’a transfer olduğunu duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu Carrasco ile Arjantinli oyuncu Gaitan’ı Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang’ın kadrosuna kattığı bildirildi.
 

48 MİLYON EURO


Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir paylaşımda bulunulmazken, İspanya basını, iki transferden Atletico Madrid’in kasasına toplam 48 milyon euro gireceğini öne sürdü.

Monaco’dan 2015 yılında Atletico Madrid’e transfer olan 24 yaşındaki Carrasco, bu süreçte takımıyla 124 maça çıkıp 23 gol kaydetti. Benfica’dan 2016 yılında İspanyol ekibine katılan 30 yaşındaki Gaitan ise 49 maçta 4 gole imza attı.


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