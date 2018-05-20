'Atletico Madrid ya da Athletic Bilbao gibi olacağız'

Bursaspor Kulübünün başkan adaylarından Lemi Keskin, ekibiyle seçim çalışmalarını yürüttüğü ofisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeni başkan ve yönetim kurulunun seçileceğini hatırlattı.

Zorlu bir süreçte yönetime aday olduklarını aktaran Keskin, "Mali konuda Bursaspor'un bir sıkıntısı var. Açıkladığımız yatırım fonuyla mali sıkıntıyı tamamen aşacağız." diye konuştu.

Keskin, haziran ve temmuz aylarında Bursaspor'un acil ödemelerinin bulunduğunu, bunu da oluşturdukları kaynakla çözeceklerini dile getirerek, "Bütün Bursa, Büyükşehir Belediye Stadı için yaptıklarımızı biliyor. Hiç kimsenin tek bir itirazı yok. Bu konuyu hallettik ama bu para bir kere gelir, eğer kötü harcarsak 2-3 sene sonunda tekrar çıktığımız noktaya döneriz. Biz tekrar çıktığımız noktaya dönmemek için Avrupa'daki futbol takımlarının zaten 15-20 sene evvel gerçekleştirdiği futbol devrimini Bursa'ya getirmek, taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa vadede kulübe 50 milyon avroluk bir kaynak sağlayacaklarını ancak bu parayı çok dikkatli yöneteceklerini vurgulayan Keskin, takımı da profesyonel isimlere teslim edeceklerini kaydetti.

"14 YABANCIYA MİLYONLARIN SAÇILMASINI İSTEMİYORUZ"

Lemi Keskin, camiada "Takım ligde kaldıktan sonra diğer adaylar çıktı" gibi söylemler olduğunu ancak kendisi için bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz ocak ayından beri çalışıyoruz ve geldiğimiz nokta da şu an belli. İyi hazırlandık. Ancak önce bir içeri gireceğiz, mali tabloyu göreceğiz. Biz aynı zamanda bir altyapı devrimi de yapmak istiyoruz. Altyapıya önem vereceğiz. Az yabancı öz yabancı prensibimiz olacak. Şuradaki gibi '14 yabancı al, hepsine 700, 800, 1 milyon avro ver' yerine biz burada takımda direkt oynayacak, skora direkt etki edecek, takımdaki genç futbolcularımıza ağabeylik yapacak, profesyonelliği öğretecek oyuncular almamız lazım. Bunun için de daha fazla para ödeyebiliriz. Kaliteyi artırıp miktarı azaltacağız. Biz 14 yabancıya milyonların saçılmasını ve bu paranın sokağa atılmasını istemiyoruz."

Bursaspor'da son dönemlerde yaşananları yakından takip ettiklerini, göreve getirilmeleri halinde tüm sorunları bildiklerini ifade eden Keskin, yönetim kurulu olarak çok başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

"BİRER MİLYON EUROLUK 10 YILDIZ ALABİLİRİM"

Lemi Keskin, yönetime gelmeleri durumunda mali tabloyu değerlendirdikten sonra gerçekçi olacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gerçekçi olmak lazım. İçeri bir girelim durumu görelim. Haziran ve temmuzda bizim duyumumuz 100 milyon lira ama öyle duyumlar alıyoruz ki başkan şu futbolcunun bonservisini almış, şuradaki arsaya ipotek koymuş. Bilemiyoruz bunları. Bir görmemiz lazım. Yoksa çok güzel, popülist bir yaklaşımla bize gelecek 50 milyon avronun sadece 10 milyon avrosunu transfere ayırsam, kimleri alabileceğimizi düşünün. Sadece bonservisi olmayan birer milyon avroluk 10 yıldız alabilirim."

Bursaspor taraftarının izlerken keyif alacağı, genç yerli futbolcularla kaliteli yabancı oyuncuların kaynaştığı, sahada mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini belirten Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bu takımı Real Madrid ya da Barcelona gibi yıldızlar topluluğu yapmak istemiyoruz. Efektif bir bütçeyle maksimum verimi elde etmek istiyoruz. Bunu da nasıl yapacağız, Vakıfköy'den çıkan yıldızlarımızla, yıldız adaylarımızla, Avrupa'dan bulacağımız değerli, iş ahlakı olan, kaybetmeyi kabul etmeyen futbolcularla başarılı bir ekip oluşturmayı planlıyoruz. Bu karışımı çok güzel yapacağız. Yönetim kurulu olarak eğer göreve seçilirsek, yapacağımız bir planlama ile Real Madrid ya da Barcelona değil, Atletico Madrid ya da Athletic Bilbao gibi olacağız. Seneler evvel Atletico Madrid'de Fernando Torres vardı. Torres'i 50-60 milyon avroya Chalsea'ya sattılar yerine Falcao'yu aldılar. Falcao, İspanya'da gol kralı oldu, onu da sattılar. Arkasından başka oyuncu aldılar. Daha futbolcuyu satmadan yerine koyacağımız futbolcunun bile hazır olduğu bir sistemi kurgulamamız lazım."