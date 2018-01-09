Attığı tekme neredeyse rakibini öldürüyordu!

Erdinç Şahin

'nın en acımasız organizasyonu'in sert tekme ve yumrukları rakibini az kalsın öldürüyordu.rakibi'i sert bir tekmenin ardından yere düşürdü. Tam bu sırada bilincini kaybedenyere düşüncerakibinin üstüne çıkarak yumruklarını sürdürdü. Hakem ilk pozisyonda araya girmeyerek Erojin'in belki de ölümüne sebep olacaktı.Rus dövüşçü yerde baygın yatınca sağlık görevlileri hemen ringe girdi.'in vücudunun kaskatı kesilmesi izleyenleri korkuttu.