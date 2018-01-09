Attığı tekme neredeyse rakibini öldürüyordu!

Karma Dövüş Sanatları
'nın en acımasız organizasyonu UFC'de Cory Hendricks
'in sert tekme ve yumrukları rakibini az kalsın öldürüyordu.
Cory Hendricks,
rakibi Erojin
'i sert bir tekmenin ardından yere düşürdü. Tam bu sırada bilincini kaybeden Erojin
yere düşünce Cory Hendricks
rakibinin üstüne çıkarak yumruklarını sürdürdü. Hakem ilk pozisyonda araya girmeyerek Erojin'in belki de ölümüne sebep olacaktı.
Rus dövüşçü yerde baygın yatınca sağlık görevlileri hemen ringe girdi. Erojin
'in vücudunun kaskatı kesilmesi izleyenleri korkuttu.
İşte o görüntüler:
Erdinç Şahin