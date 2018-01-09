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Attığı tekme neredeyse rakibini öldürüyordu!

UFC'de korku dolu anlar yaşandı. Cory Hendricks ile Konstantin Erojin'in karşı karşıya geldiği mücadelede yürekler ağza geldi.
 

Attığı tekme neredeyse rakibini öldürüyordu!
Karma Dövüş Sanatları'nın en acımasız organizasyonu UFC'de Cory Hendricks'in sert tekme ve yumrukları rakibini az kalsın öldürüyordu.

 Cory Hendricks, rakibi Erojin'i sert bir tekmenin ardından yere düşürdü. Tam bu sırada bilincini kaybeden Erojin yere düşünce Cory Hendricks rakibinin üstüne çıkarak yumruklarını sürdürdü. Hakem ilk pozisyonda araya girmeyerek Erojin'in belki de ölümüne sebep olacaktı.

Rus dövüşçü yerde baygın yatınca sağlık görevlileri hemen ringe girdi. Erojin'in vücudunun kaskatı kesilmesi izleyenleri korkuttu.

İşte o görüntüler:





 


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