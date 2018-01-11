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Audi'nin yeni amiral gemisi Q8 SUV geliyor!

Merakla beklenen Audi Q8 SUV, Audi’nin Slovakya’daki Brastislava fabrikasında kardeş modeli Q7’nin yanında üretime girecek

Audi'nin yeni amiral gemisi Q8 SUV geliyor!
Alman otomotiv devi Audi’nin sürekli büyümekte olan SUV serisi bu yıl piyasaya çıkacak olan Q8 ile farklı bir boyut kazanacak. Ülkemizde de sık tercih edilen Q serisinin en büyük modeli olacak. Yeni modelin potansiyel rakipleri Range Rover, Bentley Bentayga ve Lamborghini Urus diyebiliriz. Yeni 2018 Audi Q8 SUV modeli ilk olarak geçtiğimiz yıl Detroit Motor Show’da tanıtıldı.

Audi Q8’in 3 metre civarındaki dingil mesafesi ve 5 metreyi aşan uzunluğu neredeyse rakipleri ile aynı. Başlangıçta beş koltuk ile üretilecek olan Q8 için koltuk sayısı isteğe bağlı olarak yediye çıkarılabiliyor. 630 litrelik bagaj kapasitesi ile Range Rover’a kıyasla düşük olsa da bu rakam gayet iyi görünüyor.

Yüksek performanslı bu SUV kardeşi SQ7 ile aynı 4.0 litrelik biturbo sekiz silindirli dizel motor ve sekiz vitesli otomatik şanzıman kullanıyor. Devasa büyüklükteki Q8, 429 beygirlik güçlü motoru ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.4 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca 17.9kWh lityum iyon pile sahip elektrikli motor ile 3.0 litrelik TFSI benzinli motor melezi e-tron plug-in hibrid bir model de satışa sunulacak. 60 km/s hıza kadar elektrik motorunu kullanabilen Q8’in lityum iyon pili ise iki buçuk saatte şarj edilebiliyor.
 

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