Audi'nin yeni amiral gemisi Q8 SUV geliyor!

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ HTC VİVE PRO TANITILD I

Adem Özdoğan

Alman otomotiv devi’nin sürekli büyümekte olanserisi bu yıl piyasaya çıkacak olan Q8 ile farklı bir boyut kazanacak. Ülkemizde de sık tercih edilen Q serisinin en büyük modeli olacak. Yeni modelin potansiyel rakiplerivediyebiliriz. Yenimodeli ilk olarak geçtiğimiz yıl Detroit Motor Show’da tanıtıldı.3 metre civarındaki dingil mesafesi ve 5 metreyi aşan uzunluğu neredeyse rakipleri ile aynı. Başlangıçta beş koltuk ile üretilecek olan Q8 için koltuk sayısı isteğe bağlı olarak yediye çıkarılabiliyor. 630 litrelik bagaj kapasitesi ile’a kıyasla düşük olsa da bu rakam gayet iyi görünüyor.Yüksek performanslı bukardeşiile aynı 4.0 litrelik biturbo sekiz silindirli dizel motor ve sekiz vitesli otomatik şanzıman kullanıyor. Devasa büyüklükteki Q8,lik güçlü motoru ile 0’dan 100 km/s hıza sadecede ulaşabiliyor. Ayrıcalityum iyon pile sahip elektrikli motor ile 3.0 litrelikbenzinli motor melezibir model de satışa sunulacak. 60 km/s hıza kadar elektrik motorunu kullanabilen Q8’in lityum iyon pili ise iki buçuk saatte şarj edilebiliyor.