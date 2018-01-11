Audi'nin yeni amiral gemisi Q8 SUV geliyor!

Alman otomotiv devi Audi
’nin sürekli büyümekte olan SUV
serisi bu yıl piyasaya çıkacak olan Q8 ile farklı bir boyut kazanacak. Ülkemizde de sık tercih edilen Q serisinin en büyük modeli olacak. Yeni modelin potansiyel rakipleri Range Rover
, Bentley Bentayga
ve Lamborghini Urus
diyebiliriz. Yeni 2018 Audi Q8 SUV
modeli ilk olarak geçtiğimiz yıl Detroit Motor Show’da tanıtıldı.
Audi Q8’in
3 metre civarındaki dingil mesafesi ve 5 metreyi aşan uzunluğu neredeyse rakipleri ile aynı. Başlangıçta beş koltuk ile üretilecek olan Q8 için koltuk sayısı isteğe bağlı olarak yediye çıkarılabiliyor. 630 litrelik bagaj kapasitesi ile Range Rover
’a kıyasla düşük olsa da bu rakam gayet iyi görünüyor.
Yüksek performanslı bu SUV
kardeşi SQ7
ile aynı 4.0 litrelik biturbo sekiz silindirli dizel motor ve sekiz vitesli otomatik şanzıman kullanıyor. Devasa büyüklükteki Q8, 429 beygir
lik güçlü motoru ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.4 saniye
de ulaşabiliyor. Ayrıca 17.9kWh
lityum iyon pile sahip elektrikli motor ile 3.0 litrelik TFSI
benzinli motor melezi e-tron plug-in hibrid
bir model de satışa sunulacak. 60 km/s hıza kadar elektrik motorunu kullanabilen Q8’in lityum iyon pili ise iki buçuk saatte şarj edilebiliyor.
Adem Özdoğan