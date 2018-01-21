Av Mevsimi'ne damga vuran Hayde'nin kullanımına dava

"ESERİN HAKLARI BENİM"

Çiğdem Saltık

Karadenizli sanatçı’nun da okuduğu,ndeın da seslendirdiğinün kendisine ait olduğu iddiasıyla dava açtı.Hürriyet'in haberine göre 1980 yılında eserin dizelerini yazdığını ve daha sonra üç kıtasını bestelediğini öne süren, ''Rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu albümünde bu esere ilişkin kaynak kişi olarak ismime yer vermiştir. Eserin mali ve manevi haklarının benim olduğunun tespitini istiyorum'' dedi.