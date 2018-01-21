Av Mevsimi'ne damga vuran Hayde'nin kullanımına dava

Karadenizli sanatçı Melek Akman
, Kazım Koyuncu
’nun da okuduğu, Av Mevsimi filmi
nde Cem Yılmaz'
ın da seslendirdiği Hayde türküsü
nün kendisine ait olduğu iddiasıyla dava açtı.
"ESERİN HAKLARI BENİM"
Hürriyet'in haberine göre 1980 yılında eserin dizelerini yazdığını ve daha sonra üç kıtasını bestelediğini öne süren Melek Akman
, ''Rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu albümünde bu esere ilişkin kaynak kişi olarak ismime yer vermiştir. Eserin mali ve manevi haklarının benim olduğunun tespitini istiyorum'' dedi.
Melek Akman
Çiğdem Saltık