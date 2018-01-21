Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Av Mevsimi'ne damga vuran Hayde'nin kullanımına dava

Şener Şen ve Cem Yılmaz'ın başrolde olduğu 'Av Mevsimi'ndeki Hayde türküsünün kullanımına dava açıldı

Av Mevsimi'ne damga vuran Hayde'nin kullanımına dava
Karadenizli sanatçı Melek Akman, Kazım Koyuncu’nun da okuduğu, Av Mevsimi filminde Cem Yılmaz'ın da seslendirdiği Hayde türküsünün kendisine ait olduğu iddiasıyla dava açtı.

"ESERİN HAKLARI BENİM"

Hürriyet'in haberine göre 1980 yılında eserin dizelerini yazdığını ve daha sonra üç kıtasını bestelediğini öne süren Melek Akman, ''Rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu albümünde bu esere ilişkin kaynak kişi olarak ismime yer vermiştir. Eserin mali ve manevi haklarının benim olduğunun tespitini istiyorum'' dedi.


Melek Akman


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri
Beraber olduğu erkekleri döven ünlü kadınlar

Beraber olduğu erkekleri döven ünlü kadınlar
Hakan Peker hastaneye kaldırıldı

Hakan Peker hastaneye kaldırıldı
Sezen Aksu'dan nazara karşı tütsü

Sezen Aksu'dan nazara karşı tütsü
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı (466. bölüm)

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı (466. bölüm)
Magazin Turu: Eda Erol ayda 24 bin lira kazanacak

Magazin Turu: Eda Erol ayda 24 bin lira kazanacak
Survivor 2018 kadrosunda kimler var? (İki isim daha belli oldu)

Survivor 2018 kadrosunda kimler var? (İki isim daha belli oldu)
Belgin Doruk'un peri masalından akıl hastanesine uzanan hayatı

Belgin Doruk'un peri masalından akıl hastanesine uzanan hayatı
Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow tekrarladı: Babam yalan söylüyor, beni taciz etti

Woody Allen'ın kızı Dylan Farrow tekrarladı: Babam yalan söylüyor, beni taciz etti
Yerin kulağı var!

Yerin kulağı var!

Tugay Kerimoğlu ile Etkin Kerimoğlu'nun (Etkin Ünal) boşanma nedeni belli oldu

Tugay Kerimoğlu ile Etkin Kerimoğlu'nun (Etkin Ünal) boşanma nedeni belli oldu